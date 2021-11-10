Будет двухуровневая эстакада: пермякам показали, как будет выглядеть улица Крисанова

На пересечении улицы Столбовой и шоссе Космонавтов будет двухуровневая развязка. Эскиз: Министерство транспорта Пермского края

В декабре в Перми начнутся первые работы по реконструкции улицы Крисанова. Краевое министерство транспорта объявило конкурс по поиску подрядчика.

В результате реконструкции улица Крисанова будет продлена до шоссе Космонавтов. Это позволит соединить многополосной дорогой Индустриальный район с центром Перми и разгрузить площадь у Центрального рынка.

Эскиз: Министерство транспорта Пермского края

Весь проект разделен на две очереди. В первую входит строительство двухуровневой развязки на пересечении улицы Столбовой и шоссе Космонавтов.

Эскиз: Министерство транспорта Пермского края

В этом году пройдут подготовительные работы. Возведение эстакады начнется в конце 2022 года, а в строй она должна войти к концу июля 2024 года.

Вторая очередь – строительство четырехполосной магистрали с выделенной полосой для общественного транспорта на участке от пересечения с улицей Пушкина до шоссе Космонавтов. Вдоль улицы Крисанова установят новое освещение и шумозащитные экраны, обустроят тротуары, подъезды к развязке, благоустроят территорию. Все работы планируют завершить к 2027 году.