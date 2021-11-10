В Перми прошла крупная выставка франшиз

Участники выставки франшиз обсудили различные проекты

9 ноября компания «Franch region»провела первую выставку франшиз в Перми. В ней приняли участие свыше 600 предпринимателей, инвесторов, специалистов в области франчайзинга, в том числе руководители и собственники крупных компаний.

- Из-за пандемии сейчас происходят изменения в бизнес – сообществе. Активно развивается он-лайн и доставка. Поэтому я думаю, что людям, которые хотят либо купить франшизу, либо инвестировать в нее будет очень полезна информация, которой мы делимся. Ведь предприниматели должны понимать тренды, должны понимать – какие компании и что из себя представляют. У нас выступают руководители и собственники компаний, которые делятся своим, уникальным опытом развития бизнеса. На выставке франшиз предприниматель может рассмотреть вопрос приобретения франшизы для себя. Для этого наши эксперты проводят мастер-классы, там предприниматель может подробно узнать как выбрать франшизу, понять какой бизнес, какая отрасль ему подходят. На выставке интересно всем: и тем, кто хочет приобрести франшизу и тем, кто хочет развивать свою франшизу. На нашей площадке можно найти для себя ответы на многие вопросы. Сегодня у нас представлены компании из разных сфер. Это и медицинская лаборатория, ритейлеры, парикмахерская, клуб детского развития. Чем разнообразнее участники нашей выставки, тем интереснее. Ведь, изучив опыт работы того или иного бизнеса, предприниматель сразу может понять – подходит ли она ему. Вообще же подобные ярмарки это прекрасная возможность для бизнесменов пообщаться - рассказала основатель и руководитель компании «Франч регион» Кира Гофштадт.

Основатель и руководитель компании «Франч регион» Кира Гофштадт.

Вниманию посетителей был предложен широкий спектр франшизных пакетов: «Сдэк» - российский оператор экспресс-доставки документов и грузов, франшиза продуктового магазина «Фасоль» от компании Metro Cash & Carry, «Гемотест» - франшиза медицинского бизнеса от ведущей лаборатории России, «Гриль № 1» - сеть ресторанов быстрого питания, франшиза «100Cars» - франшиза теплых автомоек, «Медвежонок» - это сеть детских садов эконом-формата, «Формула мебели» - одна из крупнейших мебельных сетей в Пермском крае и Свердловской области, сеть ресторанов «Сушкоф и Дель Песто», федеральная сеть мужских парикмахерских «Супермен», сеть пиццерий «ПиццаФабрика», франшиза клининговой компании «Нью Клининг», франшиза стрит-фуд кафе «Шаверма по-питерски» и многие другие.

«Комсомольская правда» в Перми» стала информационным партнером ярмарки франшиз. На фото вице-президент Пермской ТПП Е.Гилязова со свежим номером газеты.

- Отдельная тема то, как мы готовим выставки франшиз. Сначала мы выбираем регионы и страны, в которых будем проводить выставки в течение года. Далее, исходя из нашего опыта работы с конкретным регионом, мы решаем, какой будет бюджет на рекламу, а также какие каналы продвижения мы будем использовать. Затем мы подбираем место проведения выставки. Оно должно строго соответствовать всем нашим правилам. Далее мы рисуем план и согласовываем планировку стендов с нашими постоянными участниками. После ведем переговоры и привлекаем новых участников для участия в данном регионе. Параллельно наш куратор по выставкам ищет персонал на выставку (в среднем это 10 человек), а также подбирает место проведения нашего закрытого ужина для участников. Вообще, перечислять можно очень долго, так как деталей в нашем бизнесе очень много. К счастью, все наши шаги отточены и все бизнес-процессы подробно расписаны, инструкции есть у всего персонала, включая промоутеров,- основатель и руководитель компании «Франч регион» Кира Гофштадт.

Выступления прошли в формате бизнес-семинара, в ходе которого можно было лично уточнить нюансы совместной работы.