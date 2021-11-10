Нерабочие дни закончились, ограничения - нет

Ограничения для тех, у кого нет QR-кодов, продолжают действовать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Режим нерабочих дней в Пермском крае завершился, продлять его не стали, так как за то время, пока действовали ограничения, удалось снизить нагрузку на ковидные стационары.

- Еще месяц назад резерв свободного коечного фонда в ковидных больницах составлял всего 9 процентов от развернутого числа коек, а на 5 ноября этот показатель достиг уже 26 процентов, - посчитали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. - Но обстановка с заболеваемостью в регионе по-прежнему остается крайне напряженной. Ежесуточно Роспотребнадзор подтверждает более 700 новых случаев заболевания, поэтому ограничения для тех, у кого нет QR-кодов, продолжают действовать.

Напомним, куда нельзя попасть человеку без иммунитета к COVID-19: в заведения общепита, розничной торговли, культуры, спорта и фитнес-центры. А с этой недели фильтры безопасности впервые вводятся и для сотрудников организаций в зданиях административно-деловых, бизнес- и деловых центров. Это требование касается всех сотрудников сфер бытовых услуг, финансовых организаций, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования. Если же у сотрудника этой организации есть медотвод, он должен предъявить справку, выданную в порядке, установленном Минздравом.

Кафе и рестораны, как и раньше, не должны работать с 23.00 а до 6.00. Запрет не распространяется на услуги по доставке и самовывозу, а также на работу кафе в аэровокзальных комплексах.

Продолжает действовать режим строгой самоизоляции для невакцинированных пермяков старше 60 лет. Единственное, куда им можно выходить, - в ближайший продуктовый магазин или аптеку, вынести мусор или выгулять собаку на расстоянии не более 100 метров от дома. У проверяющих не возникнет вопросов, если такой пермяк направляется в пункт вакцинации или обращается за неотложной медицинской помощью.

Для оказания помощи пожилым или маломобильным гражданам работают волонтеры. Сделать заявку можно по телефонам горячей линии: 8-800-101-92-72 и 8-800-200-34-11.

Оказывают адресную помощь и социальные участковые: телефоны - 129 (для стационарного телефона) и 8 800 100 83 05 (для мобильного телефона). Звонить можно круглосуточно.

КСТАТИ

Предприятия Пермского края, пострадавшие из-за введения нерабочих дней, смогут получить меры поддержки регионального и федерального уровней. Заявки принимаются с 1 ноября по 15 декабря дистанционно - через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

БУДЬ В КУРСЕ

Где сделать прививку?

В наличии у медиков мобильных пунктов - вакцина от COVID-19 и гриппа. Вакцинироваться могут пермяки старше 18 лет, с собой желающим необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Торгово-развлекательный комплекс «Планета», шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж). До 14 ноября с 12.00 до 18.00.

Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15а. До 12 ноября с 11.00 до 17.00;

13 ноября с 9.00 до 14.00.

Выставочное объединение «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59, (1-й этаж). До 12 ноября с 11.00 до 17.00; 13 - 14 ноября с 10.00 до 18.00.

Помещение Автовокзала, ул. Революции, 68. До 12 ноября с 10.00 до 16.00.

Мобильный пункт вакцинации перед ТРК «Столица» (автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина»). До 13 ноября с 12.00 до 18.00.

МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9. До 14 ноября с 11.00 до 17.00.

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж). До 12 ноября с 14.00 до 20.00; 13 - 14 ноября с 12.00 до 18.00.

Помещение Сбербанка, бульвар Гагарина, 65а (2-й этаж). 9 - 12 ноября с 10.00 до 15.00.

Гипермаркет товаров для дома «Баумолл», ул. Героев Хасана, 109 (1-й этаж). До 12 ноября с 12.00 до 16.00.

Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, проспект Парковый, 58а (помещение медпункта). 9 и 11 ноября с 10.00 до 12.00.

ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 217). До 12 ноября с 11.00 до 17.00.

ТЦ «Леруа Мерлен», шоссе Космонавтов, 164б. До 12 ноября с 14.00 до 18.00;

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114 (1-й этаж). 9 - 14 ноября с 11.00 до 17.00. В этом пункте есть вакцина и от пневмококковой инфекции.