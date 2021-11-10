Как нерабочие дни изменили ситуацию с ковидом в Перми

В 90% случаев на всех территориях циркулирует вирус штамма Дельта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Те две недели, пока пермяки жили в условиях нерабочих дней, статистика по заболеваемости COVID-19 застыла на одной отметке. Однако эпидемиологи объяснили, что смысл сидеть по домам все же был, и вот почему.

Количество ОРВИ снизилось

- Главная задача изоляционно-ограничительных мероприятий в том, чтобы снизить уровень заболеваемости острыми вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусом, - пояснила в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. - И количество острых респираторных вирусных инфекций за это время нам удалось снизить. Второе: эффект от такого режима срабатывает не сразу. Согласно проведенным ранее исследованиям, падение заболеваемости начинается через две-три недели, поэтому у нас еще есть надежда, что мы его получим.

Точно спрогнозировать, насколько снизится заболеваемость, сложно, но по опыту падение может составить от 20 до 30%.

- Ограничительные меры всегда оправдывают себя, но нужно понимать, что это лишь временная мера, - говорит Ирина Викторовна. - С помощью ограничительных мероприятий мы можем лишь немного притормозить процесс распространения заболевания и дать медицине небольшую передышку. А главным способом борьбы с COVID-19 по-прежнему остается вакцинация. Вирус уйдет, когда мы создадим невосприимчивость 70 - 80% населения к нему. Нам надо понимать, что другого пути - кроме создания невосприимчивости - побороть эту болезнь, у нас нет.

Новые штаммы приведут из-за границы

Делая прививку, мы приобретаем иммунитет. Важно знать, что срок его продолжительности у разных людей - разный и составляет он от полугода до года. Для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями этот срок короче, так как у них иммунитет менее напряженный.

Но в любом случае вакцинированным пермякам в возрасте 65+ сейчас разрешено вести обычную жизнь: ходить в непродовольственные магазины, посещать кафе и общественные места, в то время как их непривитых ровесников оставили дома на самоизоляции. Ведь именно люди старшего возраста тяжело переносят эту болезнь и чаще попадают на лечение в ковидные отделения.

- QR-код - это благо, которое у нас сегодня есть, - считает эпидемиолог. - Во-первых, потому что снижается количество невакцинированных людей в местах массового скопления и распространение вируса затормаживается, а во-вторых, QR-коды стимулируют людей на иммунизацию.

И все бы хорошо: нерабочие дни пережили, сейчас ждем снижения заболеваемости. Однако пока одни сидели дома и не знали, чем себя занять, из-за того, что в городе было закрыто практически все, другие собрали чемоданы и улетели за границу. И именно вторые, по мнению эпидемиологов, вполне могут вернуться домой не только с новыми эмоциями и впечатлениями, но и с новыми штаммами COVID-19.

- Сейчас в 90% случаев на всех территориях циркулирует вирус штамма Дельта, но для всех вирусов характерна изменчивость, - объясняет специалист. - Точечные мутации происходят всегда, их на сегодняшний день зарегистрировано более тысячи, и, уезжая за границу, мы с вами сами даем почву вирусу для этих мутаций.