Проезд в автобусах и трамваях Перми может вырасти до 31 рубля

Проезд подорожает, скорее всего, уже в следующем году
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сколько придется пермякам платить за проезд в общественном транспорте, до сих пор не очень ясно. Напомним, в конце октября в администрации Перми заявили, что поездка одного пассажира обходится в 37 рублей. Эту сумму назвали экономически обоснованной величиной. Ее рассчитали, поделив все расходы, которые несет город на обслуживание транспорта, на количество пассажиров, совершивших поездки в течение года.
При расчетах учитывали вместе расходы и на автобусы, и на трамваи. Хотя раньше тарифы считались отдельно, и в результате экономически обоснованная величина для трамваев составляла около 50 рублей, а для автобусов - 25. То есть, если бы билет на трамвай покрывал все расходы на проезд, то он бы стоил 50 рублей. Стал бы кто-нибудь ездить за такую сумму - вопрос риторический.
Поэтому администрация города разработала новую методику расчета тарифа на проезд. Теперь ее должны рассмотреть депутаты Пермской городской Думы на ноябрьском заседании. А после этого начнут определять, сколько все-таки должен стоить билет в транспорте. И это вовсе не означает, что пермякам придется платить 37 рублей.
Уже в процессе предварительного обсуждения депутаты предложили вычесть из расчетов оплату работы МКУ «Гортранс». Так что расходы на транспорт сократились.
- Таким образом, стоимость разовой поездки снизится, - сообщили в администрации города. - К тому же при использовании проездных одна поездка для жителя Перми будет обходиться в 30 - 31 рубль.
КСТАТИ
Цена безлимитного проездного на один месяц может снизиться на 20 процентов - с 2232 рублей до 1785 рублей. Аналогично уменьшится стоимость квартального и годового проездных.
Также были разработаны дополнительные тарифы: 40 поездок на один месяц (1260 рублей) и безлимитный на полмесяца (945 рублей) для обычных проездных и безлимитный проездной для пенсионеров (1050 рублей). До этой же стоимости планируется снизить стоимость безлимитных проездных для школьников и студентов. А школьники начальных классов с 1 января будут ездить бесплатно.
А КАК У НИХ?
Сколько стоит билет на автобус в других городах
Иркутск - 15
Кемерово - 20
Саратов - 23
Волгоград - 23 - 25
Томск - 23 - 25
Владимир - 24
Челябинск - 25
Барнаул - 25
Омск - 25 - 30
Псков - 27
Пенза - 27
Хабаровск - 28
Нижний Новгород - 28
Ярославль - 28
Сыктывкар - 28
Самара - 29 - 32
Благовещенск - 29
Краснодар - 30
Казань - 30 - 35
Владивосток – 32 - 35
Мурманск – 34.