Проезд в автобусах и трамваях Перми может вырасти до 31 рубля

Проезд подорожает, скорее всего, уже в следующем году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сколько придется пермякам платить за проезд в общественном транспорте, до сих пор не очень ясно. Напомним, в конце октября в администрации Перми заявили, что поездка одного пассажира обходится в 37 рублей. Эту сумму назвали экономически обоснованной величиной. Ее рассчитали, поделив все расходы, которые несет город на обслуживание транспорта, на количество пассажиров, совершивших поездки в течение года.

При расчетах учитывали вместе расходы и на автобусы, и на трамваи. Хотя раньше тарифы считались отдельно, и в результате экономически обоснованная величина для трамваев составляла около 50 рублей, а для автобусов - 25. То есть, если бы билет на трамвай покрывал все расходы на проезд, то он бы стоил 50 рублей. Стал бы кто-нибудь ездить за такую сумму - вопрос риторический.

Поэтому администрация города разработала новую методику расчета тарифа на проезд. Теперь ее должны рассмотреть депутаты Пермской городской Думы на ноябрьском заседании. А после этого начнут определять, сколько все-таки должен стоить билет в транспорте. И это вовсе не означает, что пермякам придется платить 37 рублей.

Уже в процессе предварительного обсуждения депутаты предложили вычесть из расчетов оплату работы МКУ «Гортранс». Так что расходы на транспорт сократились.

- Таким образом, стоимость разовой поездки снизится, - сообщили в администрации города. - К тому же при использовании проездных одна поездка для жителя Перми будет обходиться в 30 - 31 рубль.

КСТАТИ

Цена безлимитного проездного на один месяц может снизиться на 20 процентов - с 2232 рублей до 1785 рублей. Аналогично уменьшится стоимость квартального и годового проездных.

Также были разработаны дополнительные тарифы: 40 поездок на один месяц (1260 рублей) и безлимитный на полмесяца (945 рублей) для обычных проездных и безлимитный проездной для пенсионеров (1050 рублей). До этой же стоимости планируется снизить стоимость безлимитных проездных для школьников и студентов. А школьники начальных классов с 1 января будут ездить бесплатно.

А КАК У НИХ?

Сколько стоит билет на автобус в других городах

Иркутск - 15

Кемерово - 20

Саратов - 23

Волгоград - 23 - 25

Томск - 23 - 25

Владимир - 24

Челябинск - 25

Барнаул - 25

Омск - 25 - 30

Псков - 27

Пенза - 27

Хабаровск - 28

Нижний Новгород - 28

Ярославль - 28

Сыктывкар - 28

Самара - 29 - 32

Благовещенск - 29

Краснодар - 30

Казань - 30 - 35

Владивосток – 32 - 35

Мурманск – 34.