В Перми на этой неделе будут работать 13 мобильных пунктов вакцинации

Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нерабочие дни закончились, ограничения – нет. В кафе, непродовольственные магазины и театры по прежнему, можно будет попасть только по QR-коду. Чтобы получить его, нужно вакцинироваться.

В Минздраве рассказали, где и в каком режиме на этой неделе будут работать пункты вакцинации для желающих сделать прививку против COVID-19 и гриппа:

Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 8-14 ноября с 12.00 до 18.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15а: 8-12 ноября с 11.00 до 17.00; 13 ноября с 9.00 до 14.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, (1-й этаж): 8-12 ноября с 11.00 до 17.00; 13-14 ноября с 10.00 до 18.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 9-14 ноября с 11.00 до 17.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.

Помещение Автовокзала, ул. Революции, 68: 8-12 ноября с 10.00 до 16.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

Мобильный пункт вакцинации перед ТРК «Столица» (автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина»): 8-13 ноября с 12.00 до 18.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9: 8-14 ноября с 11.00 до 17.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж): 8-12 ноября с 14.00 до 20.00; 13-14 ноября с 12.00 до 18.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

Помещение Сбербанка, Бульвар Гагарина, 65а (2-й этаж): 9-12 ноября с 10.00 до 15.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

Гипермаркет товаров для дома «Баумолл», ул. Героев Хасана, 109 (1-й этаж): 8-12 ноября 2021 с 12.00 до 16.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение медпункта): 9 и 11 ноября с 10.00 до 12.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 217): 8-12 ноября с 11.00 до 17.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

ТЦ «Леруа Мерлен», Шоссе Космонавтов, 164б: 8-12 ноября с 14.00 до 18.00; В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа.

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.