«Детское здоровье: недетские вызовы и взрослые ответы»: «Круглый стол «КП – Пермь»

Нина Ширинкина, Наталья Пищальникова и Ирина Нечаева

«Береги здоровье смолоду» - известный афоризм актуален и сегодня как никогда. Сделать это можно только общими усилиями – уверены участники «Круглого стола» «Комсомольской правды» в Перми – главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по школьной медицине Ирина Нечаева , директор Пермского филиала страховой компании «Согласие» Наталья Пищальникова и руководитель детского инклюзивного центра "Маня" Нина Ширинкина.

- Новая коронавирусная инфекция и детская заболеваемость в школах. Сейчас, на второй год эпидемии, можно ли сказать, что ситуация воспринимается в том числе и медиками несколько спокойнее, чем раньше?

Ирина Нечаева: Сейчас есть понимание: что делать в этой непростой ситуации. Вышли санитарные нормы и правила, есть четкие инструкции. Например, теперь, согласно региональным алгоритмам, мы не закрываем класс при единичном случае заболевания. Все карантинные мероприятия мы стараемся проводить в самом образовательном учреждении.

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по школьной медицине Ирина Нечаева: сегодня есть алгоритмы действий при ковиде в школах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А можно ли застраховать ребенка от заболевания новой коронавирусной инфекцией в школе? Есть ли сегодня такие программы у страховой компании «Согласие»?

Наталья Пищальникова: Конечно, мы оперативно отреагировали на ситуацию. Еще в прошлом году появились специальные продукты: «Антивирус. Семья под защитой» и «Стоп Вирус». Очень важно, что эти полисы обеспечивают страхование всей семьи, причем количество случаев заболевания в течение страхового периода не ограничено, а суммарная выплата по всем страховым случаям за период действия полиса может достигать 1 000 000 рублей. Страховые случаи –экстренная госпитализация и смерть застрахованного лица в результате заболевания COVID -19. Стоимость полиса «Антивирус. Семья под защитой» - три с половиной тысячи рублей, а «Стоп Вирус» - пять тысяч рублей, с включением всех членов семьи. Уникальность этого продукта еще и в том, что страховой полис может приобрести не сам человек себе, а его близкий родственник, например, бабушка, при этом будут застрахованы и несовершеннолетние члены семьи. В рамках программы Стоп Вирус - каждому клиенту идет в подарок реабилитация и телемедицина после перенесенного (подтвержденного) диагноза COVID -19.

Директор Пермского филиала страховой компании «Согласие» Наталья Пищальникова: универсальные страховые решения для школьников уже есть Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Когда мы говорим об инклюзивном детском образовании: мы имеем в виду, что это в том числе и про детское здоровье?

Нина Ширинкина: Конечно. Сейчас в центре «Маня» обучение детишек проходит в малых группах, мы соблюдаем все предписания медиков в части профилактики новой коронавирусной инфекции. Если же говорить об инклюзии, то в настоящий момент у нас на обучении из общего количества детей примерно треть тех, кто испытывает какие-либо трудности в своем развитии, которым нужно больше внимания, несколько иные условия обучения. Когда родители выбирают наш центр для образования своих детей это может быть связано не только с особенностями их здоровья. Так, в этом году у нас образована семейная группа для первоклассников. Это очень удобно, ведь, конечно же, родители не очень хотят, чтобы ребенок получал образование на дистанте. А в условиях нашего центра, наличие малых групп такую хорошую возможность для родителей дает.

Руководитель детского инклюзивного центра "Маня" Нина Ширинкина: наши специалисты начинают помогать ребенку на ранних стадиях проблем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Детский травматизм в школе – возможно, как следствие гиперактивного поведения на переменах, сегодня с точки зрения медиков актуален?

Ирина Нечаева: Сама по себе школа – безопасное место, ведь за этим сегодня пристально следит сразу несколько ведомств. Другое дело, что, как показывает практика, восемьдесят процентов травм дети получают на переменах, а лишь двадцать – на уроках, чаще, конечно, на уроке физической культуры. Как правило, это гиперактивные дети. Они могут в том числе проявлять агрессию по отношению к своим сверстникам. Другая сторона медали и в том, что такой ребенок нередко имеет сразу несколько медицинских патологий: избыточную массу тела, нарушение осанки, плохое зрение. И часто такой ребенок не может адекватно оценить последствия своих действий.

Наталья Пищальникова: Как показывает практика, самый травмоопасный возраст – это дети в возрасте от десяти до четырнадцати лет. Именно на этот возраст приходится половина страховых случаев детей и подростков. Да, страхование само по себе не оградит ребенка от возможной травмы. Но оно позволит избежать финансовых рисков и потерь в том случае, если это случится, и ребенок травмируется. Поэтому я очень рекомендую всем мамам и папам воспользоваться возможностями страхового полиса НС «Школьная пора». Этот страховой продукт покрывает все основные риски и выплаты по нему происходят по таблице выплат. Соответственно, туда включены все основные направления, связанные со здоровьем наших детей. Уникальность полиса также в том, что его действие распространяется не только на период нахождения ребенка в образовательном учреждении. Это защита по всему миру триста шестьдесят пять дней в году двадцать четыре часа в сутки. При выборе максимального варианта полиса сумма страхового возмещения составит пятьсот тысяч рублей. Например, для двенадцатилетнего школьника при выборе максимального варианта страхования цена составит одну тысячу семьсот рублей. Согласитесь, весьма приемлемая цена. Удобство этого полиса и в том, что даже при выборе минимальной его стоимости автоматически активируется опция «Спорт». Ведь мы понимаем, что сегодня девять из десяти детей занимаются спортом, а это дополнительные риски. Поэтому как профессионал в страховании и как мама троих детей, я рекомендую иметь этот полис в каждой семье и оформлять его на каждого ребенка.

Нина Ширинкина: Что касается гиперактивных детей. Им действительно тяжело проходить обучение в больших группах и они больше подвержены травматизму и после долгого сидения на уроке, когда они выходят в коридор, где много людей, у ребенка много энергии, он не может успокоиться и получаются в итоге травма. Центр «Маня» как раз решает такие вопросы на ранней стадии. Специалисты видят ранние тревожные сигналы. Мы помогаем родителям научить ребенка вести себя в той или иной ситуации. И у родителя, который понимает особенности своего ребенка всегда должен быть выбор: куда отправить своего ребенка. Либо в большую школу, либо в частный образовательный центр. Для младших школьников очень важно правильно организовать время после окончания уроков. В центре «Маня» для первоклассников действуют программы продленного дня. Там они учатся правильно распределять свое время, организовывать его. Очень важно то, что мы обучаем ребенка вести себя правильно в игровой форме. С детьми работают психологи и нейропсихологии, это очень важно.