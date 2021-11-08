Лечение катаракты за один день – реальность

Фото предоставлено офтальмологической клиникой 3Z

О причинах катаракты, ее диагностике и о современных способах хирургического лечения рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» Пермь 96.6 FM, кандидат медицинских наук, офтальмохирург клиники 3Z в городе Пермь Марина Наумова.

Что такое катаракта?

Если объяснять очень просто - помутнение хрусталика. У большинства людей постепенно начинает мутнеть хрусталик, из-за чего световые лучи перестают проникать в глаз и достигать сетчатки – развивается катаракта и человек видит мир, словно сквозь пелену тумана. Но самое интересное что в редких случаях катаракта может встречаться и у молодых людей, у нас в клинике бывают такие пациенты и мы помогаем и им обрести хорошее зрение.

Почему такое происходит?

Это обыкновенное возрастное изменение организма. Случится оно абсолютно у всех, у кого-то происходит в 35 лет, у кого-то в 60 или 90. Катаракты есть разные: травматические, есть те, которые возникают на фоне заболеваний с щитовидной железой. А мы с вами говорим о возрастной катаракте.

Как вообще сейчас лечат катаракту?

Единственный способ лечения катаракты – хирургическая замена помутневшего хрусталика на искусственную интраокулярную линзу. Нужно обращаться в специализированный офтальмологический центр, вам помогут.

Вернуть хрусталику прозрачность при помощи капель или витаминов невозможно - чем раньше сделать операцию, тем лучше. Это сделает лечение и восстановление более простым и быстрым, а риск осложнений – минимальным.

Ни глазные капли, ни разрекламированные биодобавки не помогут: так вы только откладываете решение проблемы и рискуете собственным здоровьем – при запущенной катаракте велика вероятность развития вторичной глаукомы.

Один из самых распространенных мифов о лечении катаракты – что это долго и муторно

На самом деле это неправда. Пожилые пациенты представляют очереди за направлениями, больничными листами, госпитализацию, долгий восстановительный период. На самом деле диагностическое обследование и операцию можно провести за один день, а на второй – прийти на послеоперационный осмотр. Все.

Мы хотим сделать весь процесс максимально удобным и комфортным для всех: и для пожилого пациента, и для его родственников, у которых нет возможности провести много времени в клинике, но которые хотят быть уверенными – вся необходимая помощь будет оказана корректно и на самом высоком уровне.

- Сколько времени занимает стандартная подготовка к операции?

Немного. Потребуется диагностика зрения, после чего пациент вместе с хирургом подберет подходящий искусственный хрусталик (а их существует множество разновидностей), сдаст анализы и необходимые обследования – это можно сделать прямо в клинике. И в тот же день, при отсутствии противопоказаний, можно сделать операцию. На следующий день мы проводим итоговый осмотр, даем рекомендации на восстановительный период, и пациенты отправляются домой.

Фото предоставлено офтальмологической клиникой 3Z

Марина Владиславовна, расскажите немного о самом процессе операции. Как он проходит?

Катаракту удаляют – это замена помутневшего хрусталика на искусственный. Все делается амбулаторно, под анестезией. Весь процесс хирургии одного глаза занимает в среднем не более 7 минут

Как правило, улучшение зрения наступает в тот же день. Но если катаракта была запущенной, то эффект будет несколько отсроченным. Хрусталик устанавливается навсегда. Заменять его не нужно – через годы ничего с ним не произойдет.

Когда организм восстановится и можно будет вернуться к привычной жизни?

Уже на следующее утро после операции. Ограничения минимальные: не посещать баню, сауну, бассейн, не плавать в море или реках в течение месяца. Тот же срок использовать назначенные врачом глазные капли. Многие после операции начинают видеть так, как не видели в молодости, ради этого стоит немного подождать.

Давайте поговорим о цене вопроса. Во сколько обойдется хирургия катаракты?

Стоимость операции напрямую зависит от вида хрусталика, который рекомендован пациенту. В банке хрусталиков 3Z есть как простые и экономичные монофокальные хрусталики, стоимостью от 16,5 тысяч рублей за одну линзу, так и прогрессивные ИОЛ с максимально напоминающие по свойствам естественный человеческий хрусталик, способные давать хорошее зрение на всех расстояниях. Их цена выше. Большой выбор искусственных интраокулярных линз гарантирует любому пациенту возможность подобрать подходящую и по свойствам, и по бюджету.

Что делать пациентам, которые хотели бы попасть к вам из других городов?

Пациентов, которым показана хирургия катаракты или глаукомы, требуется лазерная коррекция зрения, из региональных филиалов мы привозим и отвозим домой после операции на комфортабельном микроавтобусе бесплатно в сопровождении медсестры.

Бесплатный трансфер в наш хирургический центр в Пермь ходит из городов, где есть диагностические центры 3Z: Березники и Соликамск и другие города края, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте 3Z.

Мы организуем отдельные рейсы – записаться на них можно, позвонив в наш колл-центр.

- Адрес офтальмологической клиники 3Z в Перми : ул. Екатерининская, 105;

- Телефон для записи 8 (342) 273 45 82;

- Сайт 3z.ru