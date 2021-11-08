В Перми стартует крупная выставка франшиз

Основатель и руководитель компании «Франч регион» Кира Гофштадт

9 ноября компания «Franch region»проведет первую выставку франшиз в городе Пермь (Амакс, Премьер-отель, ул.Монастырская, 43). Ожидается, что в выставке примут участие свыше 600 предпринимателей, инвесторов, специалистов в области франчайзинга, в том числе руководители и собственники крупных компаний.

- Франчайзинговый рынок России сейчас находится на подъеме, в нем крутятся большие деньги. Ну а там, где есть большие деньги, очень часто появляются предприимчивые граждане, пытающиеся нечестным путем заполучить часть этих денег. Вот и на рынке франчайзинга появилось немало людей, пытающихся продать пустышку под видом надежной франшизы. Самое печальное заключается в том, что это им иногда удается, что подрывает доверие к «честным франшизам». Мы стараемся изменить эту ситуацию. Организуя выставки, мы знакомим предпринимателей того или иного региона с наиболее достойными франшизами, работая по которым можно построить эффективный и прибыльный бизнес. Сейчас каждую нашу выставку посещают от 800 до 1 200 человек. В основном это предприниматели, которые заинтересованы в покупке нового бизнеса по франчайзингу. На каждой выставке представлены от 20 до 45 компаний-участников. Среди них есть как бренды с федеральным и мировым охватом, так и компании, у которых только начинает разрастаться франчайзинговая сеть. Главное, что их объединяет, это то, что у них есть свой действующий бизнес, на основе которого и можно посмотреть как все работает. 80% участников наших выставок продают от 2 до 5 франшиз. Для посетителей это тоже максимально полезное мероприятие, так как у нас выступают самые лучшие франчайзинговые эксперты со всей России. Спикеры отвечают на любой вопрос: от того, как выбрать франшизу до пошаговой инструкции создания своей франшизы. При этом посещение выставок всегда бесплатное., - рассказала основатель и руководитель компании «Франч регион» Кира Гофштадт.

Вниманию посетителей будет предложен широкий спектр франшизных пакетов: «Сдэк» - российский оператор экспресс-доставки документов и грузов, франшиза продуктового магазина «Фасоль» от компании Metro Cash & Carry, «Гемотест» - франшиза медицинского бизнеса от ведущей лаборатории России, «Гриль № 1» - сеть ресторанов быстрого питания, франшиза «100Cars» - франшиза теплых автомоек, «Медвежонок» - это сеть детских садов эконом-формата, «Формула мебели» - одна из крупнейших мебельных сетей в Пермском крае и Свердловской области, сеть ресторанов «Сушкоф и Дель Песто», федеральная сеть мужских парикмахерских «Супермен», сеть пиццерий «ПиццаФабрика», франшиза клининговой компании «Нью Клининг», франшиза стрит-фуд кафе «Шаверма по-питерски» и многие другие.

Участники пермской выставки франшиз обсудят различные проекты

- Отдельная тема то, как мы готовим выставки франшиз. Сначала мы выбираем регионы и страны, в которых будем проводить выставки в течение года. Далее, исходя из нашего опыта работы с конкретным регионом, мы решаем, какой будет бюджет на рекламу, а также какие каналы продвижения мы будем использовать. Затем мы подбираем место проведения выставки. Оно должно строго соответствовать всем нашим правилам. Далее мы рисуем план и согласовываем планировку стендов с нашими постоянными участниками. После ведем переговоры и привлекаем новых участников для участия в данном регионе. Параллельно наш куратор по выставкам ищет персонал на выставку (в среднем это 10 человек), а также подбирает место проведения нашего закрытого ужина для участников. Вообще, перечислять можно очень долго, так как деталей в нашем бизнесе очень много. К счастью, все наши шаги отточены и все бизнес-процессы подробно расписаны, инструкции есть у всего персонала, включая промоутеров,- основатель и руководитель компании «Франч регион» Кира Гофштадт.

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.Выступления будут проходить в формате бизнес-семинара, в ходе которого можно будет лично уточнить нюансы совместной работы. Кроме того, спикеры затронут актуальные темы для бизнесменов. Зарегистрироваться для участия в выставке франшиз можно на сайте https://franchregion.ru/.