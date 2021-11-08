В Пермском крае пропали двое детей

13-летний Никон и 10-летний Никита пропали 7 ноября.

В Верещагинском районе идут поиски двоих мальчиков 10-летнего Никиты Головнина и 13-летнего Никона Старикова. По информации поискового отряда «Регион 59», 7 ноября они ушли из дома по адресу г. Верещагино ул. Ульяновская, с тех пор их местонахождение неизвестно.

Приметы Никиты Головнина: рост 145 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза серые, под правым глазом синяк. Одет в красную шапку, серую куртку, светло-голубые джинсы, темную обувь.

Приметы Никона Старикова: рост 166 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза темного цвета. Был одет в серые куртку (парку) с капюшоном на меху и шапку, синие джинсы, темную обувь. С собой рюкзак темного цвета.

Если у вас есть информация о местонахождении детей, сообщите по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь, +7-958-244-12-84- инфорг Юлия.