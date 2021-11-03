Пермскому фонду «Дедморозим» оставили завещание

Фонд получит сбережения, оставленные в завещании. Фото: "Дедморозим".

Очередную невероятную историю добра рассказал учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев в своем Facebook. Он написал, что в фонд позвонили от нотариуса и сообщили, что в пользу «Дедморозим» написано завещание.

- Неизвестный нам человек 3 декабря 2018 года подписал бумаги, чтобы задокументировать желание потратить свое наследство на чудеса для сирот и ребят со смертельно опасными заболеваниями, - говорит Дмитрий Жебелев.

Цитата из завещания: «Я, Исакова Галина Павловна, 02 января 1946 года рождения, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение: все права на денежные средства, внесенные мной на вклады, хранящиеся в ПАО Сбербанк, завещаю фонду «Дедморозим», - вот что было написано в документе, который нам предъявили у нотариуса.

Дмитрий Жебелев рассказал, что они не были знакомы с Галиной Павловной при жизни, не знали и о ее смерти. Были не в курсе, почему она так поступила, нет никаких ее пожеланий о том, как распорядиться наследством.

- Пожалуй, лучший вариант в таком случае – не потратить это пожертвование никогда. И у нас теперь даже есть такая возможность – эндаумент #дедморозим, поступления в который сохраняются навсегда, а проблемы детей решаются за счет дохода от их инвестиций. Когда-нибудь он переживет не только автора завещания, но и меня, - написал Жебелев.

Галина Павловна умерла в феврале 2021 года.