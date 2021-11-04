Куда могут съездить пермяки в новогодние каникулы – 2022

В каникулы можно слетать из Перми в Стамбул Фото: Иван МАКЕЕВ

Длинные новогодние каникулы многие пермяки не мыслят без путешествий. Конечно, ограничения, связанные с коронавирусом, значительно сократили перечень маршрутов для новогодних поездок. И все-таки возможность отдохнуть в каникулы за пределами Прикамья осталась.

Турция

Для большинства из нас Турция ассоциируется исключительно с пляжным отдыхом и шведским столом «все включено». Но в новогодние каникулы в турецком море уже не искупаешься. Зато можно устроить себе познавательную поездку, отправившись в город с трехтысячелетней историей: Византий, Константинополь, он же Стамбул.

Прямые рейсы из Перми в Стамбул организует авиакомпания «Северный ветер» по понедельникам и четвергам, полетная программа рассчитана до 24 марта. Цена на билеты зависят от времени поездки. К примеру, слетать с 30 декабря по 6 января можно за 18 568 рублей. Разумеется, только с ручной кладью.

«Победа» летает в Стамбул из Перми по вторникам, четвергам и воскресеньям. Полет туда-обратно также с 30 декабря по 6 января будет стоить чуть дешевле – 18402 рубля. А вот за неделю до нового года это путешествие может обойтись всего в 6547 рублей.

Египет и Арабские эмираты

Возможность искупаться в море под Новый год предоставляют Египет и ОАЭ. Этой осенью после шестилетнего перерыва вновь открылись чартерные перелеты в Египет. Турфирмы предлагают туры из Перми в Хургаду и в Шарм-эль-Шейх. Цена шести дней отдыха на одного человека в новогодние каникулы начинается от 50 тысяч рублей.

Тур в эмират Шарджу обойдется дороже – не менее 55 тысяч на человека.

Прямых рейсов из Перми на пляжный отдых больше нет. Но из Екатеринбурга или Москвы можно улететь в Доминикану, Иорданию, на Кубу или Мальдивы.

Абхазия

Самолеты «Победы» четыре раза в неделю летают из Перми в Сочи. А оттуда легко можно добраться до Абхазии, куда турфирмы предлагают праздничные туры на Новый год и Рождество. Перелет туда и обратно стоит от 13 тысяч рублей на человека плюс примерно 20 тысяч за экскурсионно-развлекательную программу.

Рейсы в Сочи совершает и «Россия» - по вторникам и пятницам. Перелет в обе стороны стоит от 14 400 рублей.

Поездки по России

Традиционно в каникулы пользуются популярностью полеты в Санкт-Петербург и Калининград.

В город на Неве ежедневно летают самолеты «Победы». Стоимость перелета в обе стороны по безбагажному тарифу может уложиться в 10 тысяч рублей, а если лететь с 4 по 10 января, - то и в семь тысяч.

Также прямые рейсы из Перми в Санкт-Петербург ежедневно проводит авиакомпания «Россия». Перелет в обе стороны, в зависимости от дня поездки, стоит 13-15 тысяч рублей.

В Калининград летает «Северный ветер» по понедельникам, четвергам и субботам. Слетать туда в новогодние каникулы можно за 11 - 13 тысяч.