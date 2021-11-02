Власти показали, как будет выглядеть Пермь II

Оба вокзала будут соединены крытым переходом

Во вторник, 2 ноября, на заседании правительства Пермского края представили проект транспортно-пересадочного узла Пермь II. По словам губернатора Дмитрия Махонина, эскизы ТПУ окончательно согласованы.

Проект строительства ТПУ предусматривает реконструкцию железнодорожного вокзала и строительство автобусного терминала со стороны будущей улицы Строителей - по другую сторону от железнодорожных путей главного направления. Оба вокзала объединят в единый комплекс крытым переходом. Будет приведена в порядок привокзальная площадь. На перроне построят высокие посадочные платформы, чтобы пассажирам было удобнее подниматься в вагоны.

Оба вокзала будут соединены крытым переходом

- А пересадка на другие виды транспорта будет организована по принципу «сухие ноги», чтобы пассажирам не приходилось выходить на улицу, - сообщил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский, представлявший проект ТПУ.

Внешний вид нового вокзала уже утвержден, сейчас ведется проектирование. Строительно-монтажные работы запланированы на 2023-2024 годы.

Строительство ТПУ Пермь II - это часть большого проекта «Компактный город», включающего создание кольцевого железнодорожного маршрута, связывающего центр города, Мотовилиху, Орджоникидзевский район и Закамск.

В рамках первого этапа проекта, кроме строительства вокзалов, запланировано обустройство пяти остановок вдоль набережной – ПермьI, Попова, Решетниковский спуск, Газеты «Звезда» и Дзержинская, трех остановок на правобережной части - Кабельная, Блочная и Пермь-Сортировочная, а также соединительных путей, чтобы замкнуть Пермское центральное кольцо. На эти работы отведено три года. Завершить их планируется в 2024 году.

Второй этап, рассчитанный на 2025 - 2030 годы, включает строительство и модернизацию 44 остановок, а также запуск радиальных маршрутовПермь II -Закамск,Пермь II - ТПУ «Краснокамск»,Пермь II -Молодежная -Банная гора - Ляды (Пальники) и Пермь II - Ферма.