В Минсоцразвития назвали дату выплаты многодетным семьям, которая была задержана в октябре

В Пермском крае выплату на третьего и последующих детей получают 14.5 тысяч семей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Пермские семьи, у которых родился третий и последующий ребенок и их доход ниже двух прожиточных минимумов, получают ежемесячную выплату. На одного ребенка она составляет 11124 рубля.

В регионе ее получают порядка 14,5 тысяч семей, общий объем этих средств в год - полтора миллиарда рублей, 2/3 из них - это средства из федерального бюджета. В октябре эти деньги не были выплачены пермякам. В Министерстве социального развития Пермского края прокомментировали ситуацию.

- Минтруд РФ своевременно собрал заявки и 18 октября правительство подписало распоряжение о выделении дополнительных средств, - сказал министр социального развития Пермского края Павел Фокин. - 28 октября в Прикамье поступило дополнительное соглашение, на основании которого средства поступят в наш регион. Со дня на день мы ждем финансирование, чтобы выплату произвести.

Ежемесячно по графику эта выплата должна быть 26 числа. Мы произведем ее в кратчайшие сроки. Крайняя дата – до 10 ноября. Ноябрьская выплата будет переведена многодетным семьям в срок.