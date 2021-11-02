В Перми разработано новое тарифное меню

Стоимость разовой поездки приблизится к экономически обоснованной величине. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проездные билеты были задуманы как возможность сэкономить на оплате проезда. Но результаты соцопроса показали, что почти 70 процентов пассажиров отказываются от приобретения проездного из-за его невыгодности.

К тому же наложились проблемы, связанные с пандемией. Купишь проездной, а тут уйдешь на больничный или перейдешь на удаленную работу - деньги пропадут. И проездные становятся все менее востребованными. Поэтому городские власти приняли решение о создании нового тарифного меню, которое отвечало бы интересам пассажиров.

Стоимость одной поездки по проездному станет дешевле

- То тарифное меню, которое действует сейчас, не создает экономических стимулов для его использования, - рассказал начальник департамента Анатолий Путин. - Поэтому мы говорим об удешевлении стоимости проездных.

Так, например, гражданский безлимитный проездной на один месяц может подешеветь почти на 20 процентов: с нынешних 2232 рублей до 1785 рублей. Аналогично подешевеют квартальный и годовой проездные.

При этом в администрации Перми сообщили, что планируется повысить стоимость разовой поездки, приблизив ее к экономически обоснованной величине.

- На сегодняшний день в Перми тариф на проезд намного ниже, чем в городах-аналогах: в Нижнем Новгороде билет стоит 30 рублей, в Казани - 35 рублей. В Екатеринбурге с 2022 года стоимость проезда составляет 32 рубля, - отметили в мэрии. - С учетом планов по полному обновлению подвижного состава автобусов и трамваев расчетный тариф должен составить 37 рублей за одну поездку.

Откуда взялась такая цифра? В результате простого действия - сумму всех расходов, которые несет город на обслуживание общественного транспорта, поделили на количество пассажиров, которые проехали в транспорте в течение года. В итоге реальная стоимость одной поездки составила 37 рублей. Но это не означает, что итоговая цена вырастет до этого значения - это просто расчетная величина.

- Общественный транспорт всегда дотируется за счет бюджета, - объяснил Анатолий Путин. - Наша задача - рассчитать базовую стоимость поездки, которая бы отражала реальную экономику, чтобы все понимали, сколько это стоит.

Чаще ездишь - меньше платишь

Повышение стоимости проезда произойдет после утверждения депутатским корпусом. Тем не менее новое тарифное меню рассчитывалось с учетом повышенной стоимости.

- И так как разовая поездка становится дороже, мы должны дать возможность тем, кто ездит часто, ездить по более выгодному курсу, - подчеркнул Анатолий Путин.

Если совершать две поездки в день, то при покупке безлимита на месяц, стоимость одной составит 29 рублей 75 копеек. Если же совершать четыре поездки, то стоимость одной будет менее 15 рублей. Аналогично рассчитана стоимость квартального и годового проездных.

Также были разработаны дополнительные тарифы: 40 поездок на один месяц (1260 рублей) и безлимитный на полмесяца (945 рублей) для обычных проездных и безлимитный проездной для пенсионеров (1050 рублей). Также до этой стоимости планируется снизить стоимость безлимитных проездных для школьников и студентов. То есть для льготников одна поездка (при двух в день) обойдется в 17,50. К тому же льготные проездные предлагается сделать доступными в течение квартала, без аннулирования в конце одного месяца, так как пассажиры зачастую не успевают использовать все поездки до того момента, когда они сгорят.

- Проездной на месяц станет выгоден пассажирам, которые совершают более 50 поездок за этот период, а проездной на 40 поездок выгоден для пассажиров, совершающих поездки два раза в день, на работу и обратно, - пояснили в городской администрации. - При нынешней стоимости проездных выгода наступает только с 85 поездки в месяц.

ВАЖНО!

С 1 января будет действовать бесплатный проезд для учеников 1 - 4-х классов и льготы при оплате проезда для членов малоимущих многодетных семей. Для школьников начальных классов проездной будет реализован на базе школьной карты, которую не надо будет продлевать и пополнять вплоть до завершения ребенком четвертого класса. Для членов многодетных малоимущих семей будут выпущены специальные льготные карты, которые надо будет ежемесячно пополнять.