Платим за ОДН по электроэнергии: что нужно знать собственнику

Пресс-секретарь ПАО «Пермэнергосбыт» Дмитрий Торбеев.

Как разобраться в корректности начислений по электроэнергии в части общедомовых нужд и почему все больше людей предпочитают общаться с коммунальщиками в режиме онлайн? Об этом и не только рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96.6 FM) в рамках проекта «Деловая пятница» пресс-секретарь ПАО «Пермэнергосбыт» Дмитрий Торбеев.

- Дмитрий, давайте поясним: что означает строчка ОДН (общедомовые нужды) в квитанциях на оплату ЖКУ, которые приходят в каждое домохозяйство Пермского края, ведь до какого момента ее там не было…

- Начну если угодно с идеологических, принципиальных моментов. Подавляющее большинство многоквартирных домов – это частная собственность. Помимо собственно жилых помещений каждому собственнику принадлежит и определенное количество квадратных метров общедомовой собственности. Что туда входит: это лестничные площадки, дворовая территория, лифты и так далее. И все это нужно содержать, в том числе освещать, конечно, за счет собственников. Иного варианта просто нет. Из чего же в конечном счете складывается плата за ОДН?

За очень небольшим исключением во всех домах в нашем регионе стоит общедомовой прибор учета. Вся поступающая в дом электроэнергия проходит через него, в дальнейшем «расходясь» по потребителям: квартирам, тем же лестничным площадкам. Затем берутся все показания счетчиков внутриквартирных, вычитаются из показаний общедомового прибора учета, получаемая разница и является количеством киловатт – часов, потребленных для общедомовых нужд.

Расчет будет близок к идеальному, например, если со всех индивидуальных приборов учета данные ушли условно 25 числа месяца, а 26 были сняты показания с общедомового прибора. Но, как говорится, «дьявол кроется в деталях». Во – первых, в некоторых квартирах нет счетчика и платежи этих потребителей считаются по нормативу, а при этом фактическое потребление больше. В каких-то квартирах могут забыть передать показания за текущий месяц, суммы в квитанциях рассчитаны по средним значениям предыдущих месяцев, а по факту квартира израсходует больше.

Где-то и вовсе отключенные за долги жители подключаются к общедомовым сетям. Отсюда и происходят «скачки» в платежах за ОДН. При этом внешне же для нас, жителей, ничего не меняется: фонари во дворе дома как горели, так и горят. Но в квитанциях –то разброс: в прошлом месяце было 2 рубля выставлено за ОДН, а в этом – все 200. Естественно, у собственников возникает закономерный вопрос: как такое может быть? Если учесть те факторы, о которых я сказал, то становится ясно – почему это происходит.

- Что делать жильцам, если нет уверенности в корректности начислений платы по ОДН, куда обращаться в первую очередь?

- Нужно обращаться в вашу управляющую организацию, там вам предоставят расчеты. Если есть подозрение, что имеет место быть незаконное подключение - алгоритм тот же самый - обращаемся в УК, или ТСЖ. Важный момент: если собственники хотят проконтролировать непосредственно управляющую организацию, то им может быть предоставлен доступ непосредственно к общедомовому прибору учета. Вообще, во многом упрощает все организованность жильцов. Например, есть многоквартирные дома, где есть ответственный за своевременное снятие показаний прибора учета. Со своей стороны, конечно, мы можем только приветствовать такой подход собственников.

- От коронавирусной темы сегодня и при разговоре об электроэнергетике никуда не деться… «Отдалил» ли коронакризис «Пермэнергосбыт» от потребителя, ведь, наверное, многие привыкли решать вопросы непосредственно в офисах компании?

- Нет, не отдалил, конечно, же. Сразу скажу: тех, кто привык общаться с нами в «аналоговом» режиме все меньше и меньше. Только одним онлайн-сервисом – личным кабинетом на нашем сайте – уже ежемесячно пользуется более 250 тысяч клиентов. Личный кабинет - это универсальный сервис, где в электронном виде можно получить практически все услуги, от оплаты и передачи показаний до заказа и получения скан-копии справки об отсутствии задолженности. Есть отдельные сервисы оплаты и передачи показаний, есть масса «точек входа» для получения консультаций – от чата в Viber до страницы в Instagram. Там же, в мессенджерах и соцсетях, можно передавать показания. Да, до 8 ноября, по понятным, я думаю, причинам, наши офисы будут закрыты, но все услуги и операции всегда доступны в режиме онлайн. Хотим мы того или нет, наша повседневная жизнь все больше «уходит в цифру» - это удобнее, проще, быстрее.