«Умел видеть и слышать сердцем». Скончался известный поэт Анатолий Гребнев

Анатолий Гребнев. Фото: Министерствj культуры Кировской области

В понедельник, 1 ноября, ушел из жизни известный российский поэт Анатолий Григорьевич Гребнев.

Анатолий Григорьевич родился в 1941 году в простой крестьянской семье в селе Чистополье Кировской области. В 1965 году окончил Пермский медицинский институт, работал в сельской больнице Кировской области и врачом в Перми. В 1976 году Анатолий Григорьевич окончил литературный институт имени Максима Горького, а в 1978 году стал членом Союза писателей России. С 1985 года руководил литературным объединением при Пермской писательской организации.

Близкий друг поэта, член Союза писателей России Виталий Богомолов писал о нем так: «Он по профессии и призванию связан с культурой и медициной: Анатолий Гребнев известный в России поэт, а работает врачом-психиатром высшей категории. Любит повторять слова Антона Павловича Чехова: «Медицина для меня жена, а литература – любовница». Но если серьезно, то это человек, который работает психиатром, а живет исключительно поэзией. Юмор для Гребнева – важнейшая форма самозащиты. Три с половиной десятка лет работая с психически нездоровыми людьми, остаться нормальным самому, не стать циником, наверное, было бы невозможно без чувства юмора. Ну, а какой Анатолий Григорьевич балагур, остроумный шутник и заводила – знают многие его друзья, коллеги, знакомые. В компании он всегда центр внимания, особенно когда в руках у него гармошка. Собственно, компания-то всегда на нем и держится, как хомут на гвозде».

Анатолий Гребнев жил и работал в Перми, в больнице, расположенной в полусотне с небольшим километров от краевого центра, в окружении природы, в живописном местечке Байболовка. Он был автором 25 поэтических книг. Лауреатом множества российских литературных премий: имени А. Гайдара (1980), премий Прикамья за книги «Колокольчика вятского эхо» и «Родины свет» (2002), журнала «Москва», «Имперская культура» имени Э. Володина за книгу «Берег родины» (2004), А. Решетова (2007), имени Н. Заболоцкого (2008), имени Николая Благова (2020). Анатолий Григорьевич был неоднократным победителем областного конкурса «Вятская книга года»: в номинации «Лучшее художественное издание. Поэзия» (2001,2011, 2014), специальный диплом (2018).

В Министерстве культуры Кировской области отмечают, что Анатолий Гребнев обладал удивительным даром - он был способен видеть и слышать сердцем. Ему было присуще радостное и светлое восприятие бытия, любви ко всему, что его окружает, к родному Чистополью. А его стихи находят живой отклик в сердцах, как искушенных любителей поэзии, так и тех, для кого они стали первым поэтическим открытием.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родными и близкими Анатолия Гребнева.