Из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в регионе введены дополнительные ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нынешняя неделя в Перми, как и по всей стране, - нерабочая. Но из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в регионе введены дополнительные ограничения. Рассказываем, что будет работать, а что - нет.

В обычном режиме работают

- аптеки;

- мобильные пункты вакцинации;

- продовольственные и непродовольственные магазины, в ассортименте которых товары первой необходимости составляют не менее 30%;

- зоомагазины, но купить в них можно только корм и ветеринарные препараты;

- пункты выдачи заказов интернет-магазинов;

- автозаправки, автосервисы, шиномонтажи;

- детсады, где работают дежурные группы;

- нотариальные конторы, при условии, что их услуги носят неотложный характер;

- ритуальные агентства;

- строительные организации;

- СМИ.

Работают по особому графику

До 3 ноября поликлиники, стоматологии, женские консультации и другие медицинские учреждения работают в обычном режиме.

4 и 7 ноября - пермские поликлиники не будут принимать пациентов.

При этом выездная неотложная помощь в поликлиниках и скорая медицинская помощь работают в обычном режиме. Экстренная медпомощь в течение всех нерабочих дней также оказывается, как обычно. Будут работать и ковидные бригады.

Во всех почтовых отделениях Пермского края:

- 3 ноября - укороченный на один час рабочий день;

- 4 ноября - выходной день;

- 5 ноября - почтовые отделения работают по режиму субботы.

Офисы «Мои Документы» до 3 ноября работают в режиме предварительной записи. С 4 по 7 ноября в отделениях МФЦ - нерабочие дни. С 8 ноября все филиалы вернутся к работе в прежнем режиме - прием по предварительной записи.

Офисы Сбербанка 3 ноября работают по сокращенному режиму.

- 4 ноября - выходной день;

- 5 ноября - рабочий день по режиму субботы.

- 6 ноября - рабочий день по режиму субботы.

- 7 ноября - выходной.

Рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита работают только на доставку и самовывоз. В ведомственных и производственных столовых, кафе и буфетах, а также в столовых гостиниц обедать могут только постояльцы или работники данных организаций.

С 8 ноября заведения общепита смогут работать только с 6.00 до 23.00.

Не работают

До 7 ноября закрыты кинотеатры, дворцы культуры, музеи, библиотеки. Отменены спектакли в пермских театрах. Часть спектаклей будут перенесены на другие даты. К примеру, показы балета «Лебединое озеро», запланированные на 3 и 5 ноября, - отменены. Сдать или поменять билеты можно в театральных кассах после 8 ноября.

Также до воскресенья включительно закрыт парк Горького. Не работают в эти дни и аттракционы парка «Счастье есть» в Закамске.

Ателье, химчистки, мастерские по ремонту и изготовлению обуви могут обслуживать клиентов только без посещения ими данных организаций.

Не работают салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, солярии и бани, спортивные школы и секции, фитнес-центры.

Будут закрыты все торговые и торгово-развлекательные центры.

Кроме того, в период нерабочих дней отменены все спортивные и массовые мероприятия, за исключением матчей профессиональных клубов. Также запрещено посещать крытые спортивные объекты.

Что грозит нарушителям?

- Нарушителям грозит административная ответственность - предупреждение или штраф, - сообщили в пресс-службе Минпромторга. - На граждан - от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, на предпринимателей без регистрации юридического лица - от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Для кого сделаны исключения

Оперштаб разрешил проведение международного органного фестиваля.

- В связи с тем, что Органный фестиваль – брендовый и знаковый проект Пермского края, а его программа, в том числе международная, согласовывалась и формировалась целый год, его проведение будет разрешено с соблюдением всех санитарных норм и мер, - сообщили «Комсомолке» в Пермской краевой филармонии.

Международный фестиваль органной музыки ежегодно проходит в начале ноября и посвящается Дню народного единства. В этом году он будет проходить до 7 ноября. Вход на концерты фестиваля - только по QR-коду.

Также состоится футбольный матч между «Амкаром» и «Оренбургом-2». Он пройдет 4 ноября в 14.00 в манеже «Пермь Великая» (ул. Куйбышева, 126а). На игру смогут попасть болельщики с QR-кодами или сертификатами, а также дети до 18 лет. Для детей и льготников вход бесплатный.

Важно!

До особого решения оперштаба режим строгой самоизоляции должны соблюдать люди старше 60 лет, если они не вакцинировались или не переболели коронавирусом.