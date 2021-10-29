Оформить паспорт, зарегистрировать прописку и получить QR-код - не выходя из дома

Сервисы портала «Госуслуги» становятся все более востребованными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чем меньше приходится людям находиться в общественных местах, тем ниже у них риск заразиться коронавирусом. Поэтому в Пермском крае стараются максимально перевести получение государственных и муниципальных услуг в онлайн-формат. Для этого можно воспользоваться порталом «Госуслуги».

Онлайн-сервисы помогут снизить риск заражения

С начала октября в филиалы МФЦ Пермского края для получения государственных и муниципальных услуг обратились более 234,8 тысячижителей. Наибольшее количество обращений связано с регистрацией и подтверждением учетной записи на портале «Госуслуги», а также получением QR-кодов о прохождении вакцинации. За октябрь специалисты МФЦ предоставили 39,4 тысячи таких услуг - на 57,6 процента больше, чем в сентябре.

- В числе наиболее распространенных поводов для обращений в филиалы МФЦ на сегодня также являются регистрация по месту жительства, оформление пособий и паспортов. Эти и другие востребованные услуги можно получить, воспользовавшись сервисами портала «Госуслуги», что позволит жителям снизить риски заражения новой коронавирусной инфекцией, - напоминают в МФЦ.

Например, с помощью онлайн-сервисов в личном кабинете портала «Госуслуги» можно заказать справку об отсутствии судимости. Срок оказания услуги такой же как, если бы человек подавал документы через МФЦ, он составит 30 дней. При этом готовый документпоступит в личный кабинет пользователя в электронном виде, заверенным подписью сотрудника МВД России. Такая выписка приравнивается к официальному документу на бумажном носителе.

Еще одна востребованная услуга МФЦ - регистрация по месту жительства или пребывания. Подать заявление на прописку также можно через портал Госуслуг. После этого человека в течение трех дней пригласят в территориальный отдел миграционного учета ГУ МВД, чтобы поставить ему в паспортештамп о регистрации.

Через Госуслуги можно даже заказать оформление российского паспорта. При этом удастся сэкономить не только время, но и деньги, так как при обращении через портал предоставляется скидка по оплате госпошлины в размере 30 процентов.

На Госуслуги - через мобильное приложение банка

Подтвердить свою учетную запись на Госуслугах также можно,не выходя из дома. В частности - с помощью мобильных приложений ряда банков. Данный способ доступен в режиме онлайн клиентам Сбербанка, Почта Банка и банка «Тинькофф».

Например, пользователям Сбербанк Онлайн для прохождения процедуры подтверждения учетной записи на портале «Госуслуги» необходимо следовать простой инструкции:

- зайти на сайт кредитной организации;

- выбрать вкладку «Прочее», а затем «Регистрация на Госуслугах»;

- заполнить заявку;

- после заполнения формы банку потребуется некоторое время на проверку заявки, затем учетная запись будет подтверждена.

Напомним, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе проводится масштабная работа по повышению доступности услуг и сервисов в электронном виде.

- Важно, чтобы получение любой услуги для жителей было качественным и комфортным. В условиях напряженной обстановки с распространением новой коронавирусной инфекции особо важно, чтобы каждый человек, живущий в Пермском крае, мог получить все основные услуги, не покидая дома, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

По поручению главы Прикамья в регионе проводится работа по повышению доступности услуг, предоставляемых в электронном формате. Так, в этом году в пермском МФЦ был организован проект «Электронный гражданин», в рамках которого жителей учат пользоваться электронными сервисами. Кроме того, на официальном сайте mfc-perm.ru пермяки могут найти обучающие видеоролики, в которых специалисты рассказывают, как получать услуги через интернет.