«Нельзя наспаться или назаниматься сексом впрок»: На что потратить нерабочие дни, чтобы потом безболезненно вернуться в рабочий режим

Нельзя наесться, наспаться или назаниматься сексом впрок. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Из-за резкой вспышки заболеваемости страна начала жить по режиму «нерабочих дней». Кто-то воспринял эти дни как внеочередной отпуск, собрал чемоданы и устремился в теплые края. Кто-то остался дома и полторы недели теперь должен чем-то заниматься.

Как не спиться, не переотдыхать, не сбить режим и на что потратить предстоящую нерабочую неделю, чтобы потом без особых проблем вернуться к работе? Дельные советы на эту тему дает пермский врач-психотерапевт Александр Вайнер

Спать нельзя бодрствовать

Первое, что приходит на ум любому отпускнику: прощай, ранние утренние подъемы! Наконец-то я отосплюсь!

- Сон – это самая эффективная психотерапия, особенно приятно, что она совершенно бесплатная, - объясняет наш эксперт. - Мозг человека живет по суровым законам бухгалтерии. Есть приход и расход биологической энергии. Если человек организовал жизнь так, что приход больше или равен расходу, то он ощущает положительные эмоции и психические болезни ему не грозят. Проблемы начинаются, когда баланс становится отрицательным.

Что произойдет, если выходные дни валяться в кровать до обеда? Для ответа на этот вопрос врач-психотерапевт предлагает сравнить человеческий мозг с работающим от подзарядки гаждетом.

- Вы, конечно, можете воткнуть свой мобильный девайс в розетку на целый день, но от этого в него энергии больше, чем позволит емкость аккумулятора, все равно не поместится, - говорит Александр Вайнер. - Было бы логично порекомендовать отоспаться за выходные. Но этого я вам не посоветую. Нельзя наесться, наспаться или назаниматься сексом впрок. Так же, как невозможно заправить автомобиль бензином заранее на всю оставшуюся жизнь. Бензобак попросту треснет. Поэтому выходные нужно потратить не на отсыпание, а на выстраивание режима. То есть на создание условий, в которых голове будет выгоднее спать восемь часов в сутки, чем не спать.

Вставайте в одно и тоже время и в рабочие, и в выходные дни. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Основополагающие правила для организации сна в долгие выходные выглядят так:

- Вставайте в одно и тоже время и в рабочие, и в выходные дни. Это позволит за счет накопившейся физической усталости вовремя начать засыпать. Привычка – это основа работы головного мозга. Она даже бессонницу может победить.

- Ложитесь тоже в одно и тоже время. Рассчитать, во сколько нужно идти спать, достаточно легко. Время вашего пробуждения, минус 8,5 часов. Полчаса, чтобы уснуть, плюс 8 часов полезного и здорового сна.

- Не спите днем. Дневной сон, безусловно, полезен. Но! Эту роскошь вы сможете себе позволить только после того, как режим будет полностью сформирован. Иначе отдохнувшая голова откажется засыпать вовремя и в результате вся ваша работа над собой будет напрасной.

- Если хотите вовремя засыпать, необходимо днем как можно сильнее уставать, поэтому в плане занятий на день должны быть включены не только сидения возле монитора или экрана телевизора, но и прогулки, а также минимальная физическая активность.

- В кровати нужно ввести мораторий на девайсы. Единственное, что разрешено перед сном – это читать бумажную книгу. Причем, если голова согласится засыпать за 30 минут, можно позволить себе читать что-нибудь интересное. А если она начнет капризничать, то в качестве вечернего чтения нужно использовать какую-нибудь занудную книжку, посвященную, к примеру, работе.

Цифровой детокс

Такие сервисы, как Tik-Tok или Reels в Instagram специально созданы, чтобы максимально долгое время удерживать внимание зрителя. Но это самые очевидные примеры. Помимо этого, в любом приложении существует UX/UI-дизайн – это работа над интерфейсом приложения или сайта, направленная на то, чтобы пользователю было интуитивно понятно, удобно и приятно контактировать с ним.

Цифровой детокс поможет избавиться от информационной усталости. Фото: Евгения ГУСЕВА

Здорово, что все это существует, но оборотная сторона медали – это желание мозга проводить все больше и больше времени онлайн. В результате психике не хватает биологической энергии на жизнь в реальном мире.

- Поэтому очень важно для мозга хотя бы один день в неделю проводить без девайсов, - советует Александр Вайнер. - Понимаю, что это звучит чересчур сурово. Но без отдыха от девайсов избавиться от информационной усталости практически невозможно. Конечно, первые раз 20 у вас будет настоящая ломка. Прожить сутки, не беря в руки мобильный и не включая ноутбук, планшет и телевизор – ад, да и только. Но через полгода вы не сможете представить себе жизнь без дня цифрового детокса.

А предстоящие выходные – отличное время, чтобы сделать первый шаг в этом направлении. В этот день можно будет только гулять, общаться с близкими и читать бумажные книги. Заодно выясните, насколько у вас сохранно общение с детьми и как далеко или, наоборот, близко вы от развода с супругом.

На сутки сбегите от мира

- Во всех тюрьмах мира содержание в одиночной камере является наказанием, которое психика переносит с большим трудом, - объясняет эксперт «КП». - Но изоляция – это не всегда плохо. Секрет в том, что изоляция бывает двух видов: добровольная и вынужденная. Вынужденная очень сильно поднимает наше психическое напряжение, а вот добровольная ничего кроме положительных эмоций не вызывает.

Добровольная изоляция ничего кроме положительных эмоций не вызывает. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поэтому один день из череды нерабочих можно легко выделить на добровольную самоизоляцию. И потратить это время на то, чтобы полностью отключить мозг. Можно включить сериальчик, заказать пиццу и целый день деградировать с полным удовольствием для себя, не видя и не слыша любимых родных и близких.

- Сразу предупрежу, сделать это дома не удастся, поэтому лучше заранее забронируйте номер в гостинице или с чистой совестью укатите в одиночку на дачу, - улыбается психотерапевт. - Кроме того, устроив день тишины и не разговаривая целые сутки, мы освободим большое количество биологической энергии, проще говоря, позволим мозгу более качественно отдохнуть.

На свободу с чистой совестью

- Разве ты не знаешь, что после школы мозгу надо давать отдых? – спрашивал у своей младшей сестры, засевшей за уроки сразу же после школы, Витя Малеев, небезызвестный герой книжки Носова.

- Это, - говорит, - я знаю, только мне так удобней. Я сделаю уроки сразу, а потом свободна: хочу - гуляю, хочу - что хочу делаю.

- Я-таки полностью согласен с младшей сестрой Вити, - говорит наш собеседник. - Многие запланируют себе невероятно важные дела на выходные: сделать генеральную уборку, принести из леса подснежники, очистить зерна от плевел… Говоря на эту тему, напомню эксперимент великой Блюмы Вольфовны Зейгарник. Она давала студентам задачки, а затем одним позволяла их закончить, а у других отбирала, говоря, что время истекло. Через пару недель студенты приходили к ней и рассказывали, какие задания они запомнили, а какие нет. Выяснилось, что запоминались те, которые студенты не успели доделать.

Резюме: наша голова вынуждена тратить много энергии на то, чтобы заниматься текущими делами и при этом держать вне поля зрения дамоклов меч неоконченных действий. Поэтому переделайте все важные запланированные дела в первые дни выходных, а в оставшееся время дайте голове спокойно и полноценно отдохнуть. В общем, на свободу с чистой совестью.

В работу - с головой

Голова психически здорового человека не любит работать, а предпочитает отдыхать, поэтому после выходных психике необходимо заново адаптироваться. И так как делать этого не хочется, это очень энергозатратный процесс.

- Длительность адаптации прямо пропорциональна болезненности «ломки», отсутствию альтернатив и глубине погружения в ситуацию, - объясняет Александр Борисович. - Проще говоря, если вы с первого дня начинаете работать без поблажек, без укороченных дней, ста перерывов на кофе, бесконечных разговоров с коллегами, то голова очень быстро вернется в рабочий режим.

Если же будете входить в ритм трудовых будней медленно и печально, то и ломка от этого будет длительной, растянутой и унылой.