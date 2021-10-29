В Пермском крае введут льготы для предпринимателей-новичков

Для вновь регистрируемых индивидуальных предпринимателей будут введены льготы. Фото: архив "КП"

В ходе пленарного заседания депутаты Законодательного Собрания приняли в первом чтении законопроект о введение льгот для вновь регистрируемых индивидуальных предпринимателей.

По инициативе губернатора Дмитрия Махонина с 1 января 2022 года для бизнесменов-новичков, которые выберут режим упрощенной системы налогообложения, будут максимально снизить ставки на отчисления в бюджеты. Сейчас ставка по статье «Доходы» составляет 6 процентов, по статье «Доходы-расходы» - 15 процентов. Новая мера поддержки малого и среднего бизнеса предполагает в течение первого года установить ставку в 1 процент по статье «Доходы» и 5 процентов по статье «Доходы-расходы». В течение второго года – 2 и 7 процентов соответственно, в течение третьего - 4 и 10 процентов.

- Данный законопроект принят в первом чтении, будет еще дорабатываться ко второму чтению, - заметил депутат Анатолий Маховиков. - Он очень важен тем, что он действительно существенно снижает ставки для тех предприятий, которые начинают свою работу. И это очень важно, особенно в условиях пандемии, когда очень многие бизнесы сокращаются и не всегда человек решает открыть новый бизнес. Поэтому это способствует созданию новых бизнесов. С другой стороны способствует созданию новых рабочих мест, потому что пониженная ставка предполагает развитие предпринимательства, развитие бизнеса. Еще очень важно, что это может сподвигнуть молодежь заниматься бизнесом. Льгота будет действовать три года, предположительно по законопроекту. И в два раза ниже действующей ставки.

Изменения, которые рассматриваются на Законодательном Собрании – это в первую очередь изменения для тех, кто желает стать предпринимателем, считает депутат Денис Шитов.

- Корректировка налога на первый, второй и третий год дает хорошую возможность стартануть, - отметил депутат. - Я думаю, что это поможет начинающим предпринимателям.

- Отмечу, что по инициативе губернатора принято беспрецедентное решение, и Прикамье - первый регион России, где будут созданы такие условия для старта предпринимательской деятельности, - говорит Валерий Сухих. - Все мы понимаем, как непросто в сегодняшней ситуации предпринимателям. Тем более тем, кто только начинает свой путь. Поэтому мы должны обеспечить условия, в которых бизнес чувствовал бы себя уверенно.