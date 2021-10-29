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Политика29 октября 2021 11:00

Депутаты Законодательного Собрания оценили послание губернатора Прикамья

Его темой стали направления развития Пермского края до 2024 года
Ксения ОГАРЕВА
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Депутаты заслушали послание губернатора

Депутаты заслушали послание губернатора

28 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с ежегодным посланием перед депутатами Законодательного Собрания. Темой доклада стали направления развития Пермского края до 2024 года. Депутаты Законодательного Собрания высоко оценили послание главы региона.

Бюджет: социальная направленность и развитие

Как отметил губернатор, бюджет Пермского края на ближайшие три года направлен на решение двух основных задач. Во-первых, предусмотрено выполнение всех ранее взятых социальных обязательств, поэтому 70 процентов всех расходов бюджета приходится на социальную сферу. Планируется увеличение финансирования основных социальных сфер: образования, здравоохранения и соцподдержки. Во-вторых, бюджет Пермского края на предстоящую трехлетку является «бюджетом развития». Приоритетными направлениями остаются строительство и капитальный ремонт дорог, строительство и ремонт объектов социальной сферы. Таким образом, регион сокращает недоинвестированость в дорожной отрасли, здравоохранении, образовании и развитии массового спорта.

- В бюджете есть средства на индексацию всех соцвыплат, стипендий и зарплат бюджетников, - прокомментировал послание губернатора председатель ЗС Валерий Сухих. - Также предусмотрены деньги на социальные стройки: школы, детские сады и больницы, в том числе, регионального уровня. В сегодняшних условиях, важно в первую очередь обеспечить финансами те сферы, которые напрямую связаны со здоровьем, безопасностью и комфортом жителей Прикамья. Кроме того, в рамках бюджета удалось нарастить инвестиционные расходы, которые обеспечат развитие региона. Впереди - важная дата 300-летия нашей краевой столицы. Есть немало проектов, которые ждут все пермяки. Запланировано строительство крупных дорожных объектов, все это увеличивает привлекательность Пермского края – и об этом важно помнить.

- Мы видим, что с каждым годом бюджет развития у нас хоть чуть-чуть, но увеличивается, - поддержал это мнение депутат Александр Бойченко. - В первую очередь хотелось бы отметить строительство школ. За ближайшие три года мы планируем построить около 30 школ. Когда мы заходили в эту программу, посчитали, что нам нужно построить за короткое время 65 школ, с учетом того, что последние 30 лет мы почти не занимались этим вопросом. Казалось, что задача очень сложная, но то, что делается сейчас, что будет сделано в ближайшие годы, показывает, что все решаемо.

Депутат Александр Третьяков также отметил важность сохранения инвестиционного развития в рамках бюджета Пермского края.

- Мы предполагаем в рамках 2022-24 годов серьезные инвестиции в адресную программу инвестиционного развития Пермского края, - сообщил депутат. - Если в 2021 году сумма инвестиций составляла около 5 миллиардов рублей, то на 2022 год мы планируем около 10 миллиардов. Будем продолжать строить учреждения здравоохранения, потому что у нас много медицинских проектов, в том числе о них говорил и губернатор. У нас будет продолжение дорожного строительства, здесь мы делаем определенный акцент на строительство новых объектов. Важно, чтобы были качественные проектировщики и мощные строители, которые бы могли качественно реализовать эти проекты.

Социальная поддержка

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что все существующие меры социальной поддержки будут сохранены. Сейчас их в той или иной мере получает каждый третий житель края. На социальную поддержку жителей Пермского края в 2022–2024 годах направляется 107,2 миллиарда рублей, из них за счет краевого бюджета 62,9 миллиарда рублей.

- На сегодняшний день мы исполняем все социальные обязательства, которые край взял на себя в предыдущий период, - заметил депутат Сергей Ветошкин. - Более того, мы расширяем перечень социальных обязательств: это и дополнительные выплаты детям, малоимущим семьям, выплаты детям, которые воспитываются в приемных, патронатных семьях. Также принято решение об увеличении выплат, которые будут воспитывать детей с ОВЗ. Это тоже важное направление, которое мы сегодня реализуем в Пермском крае. Мы надеемся на поддержку федерального бюджета.

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