«Пермская медицина - это не грязная тряпка на входе и обшарпанные стены». Дмитрий Махонин выступил перед депутатами Законодательного Собрания

Поликлиники Прикамья постепенно приводят в порядок Фото: архив "КП"

28 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с ежегодным посланием перед депутатами Законодательного Собрания. Темой доклада стали направления развития Пермского края до 2024 года. О чем говорил глава региона.

О зарплатах

- Пермский край находится на 19-м месте в стране по росту реальных доходов населения, - рассказал Дмитрий Махонин во время доклада в ЗС. - За минувший год они выросли на 4,2 процента.

Средняя зарплата по региону в 2020 году составила

41958 рублей, в 2021 она прогнозируется в 43531 рубль, а в 2024 году зарплата должна достичь 53139 рублей.

При этом у 12,6 процента населения края доходы ниже прожиточного минимума. Впрочем, по сравнению с 2020 годом их количество сократилось - тогда оно составляло 13,3 процента.

О медицине

В ближайшие три года в Прикамье планируется построить более 30 объектов здравоохранения. В частности, это три поликлиники и психодиспансер в Перми, а также поликлиники в Чусовом, Чайковском, Губахе, Осе, Сиве. Более миллиарда рублей заложено на строительство новой инфекционной больницы. Будут построены хирургический корпус в Кудымкаре, лечебный корпус в Чердыни. К 2024 году введут краевой онкологический диспансер на 670 мест.

- Важно проводить и капремонты существующих лечебных учреждений. Люди должны видеть, что поликлиника - это не грязная тряпка на входе и обшарпанные стены, а приходить в современную клинику, - сказал Дмитрий Махонин. - Статистика показывает, что наши жители реже обращаются в поликлинику, чем за лечением в стационары. Поэтому очень важны диагностика и работа с населением, чтобы люди бережнее относились к своему здоровью.

При этом самой большой проблемой отрасли губернатор считает не материальное обеспечение медицинских учреждений, а нехватку персонала. Для этого планируется увеличить количество бюджетных и целевых мест в ПГМУ и медицинских колледжах. Медикам, приезжающих на работу в населенные пункты Пермского края, будет предоставляться жилье. А для среднего медицинского персонала возможна компенсация аренды жилья.

О социальной поддержке

Все существующие меры социальной поддержки будут сохранены. Сейчас их в той или иной мере получает каждый третий житель края.

14 миллиардов выделят семьям при рождении первого, третьего и последующих детей. На поддержку малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет - 23,8 миллиарда, на улучшение жилищных условий молодых семей - 1,8 миллиарда. Еще 105,9 миллиона будет направлено на выплаты малообеспеченным семьям к началу учебного года.

О расселении ветхого жилья и обманутых дольщиках

Решение проблемы расселения ветхого и аварийного жилья, по мнению губернатора, - один из главных результатов работы по нацпроектам. В этом году в крае расселено 3,5 тысячи человек. В 2022-2024 годы планируется переселить из ветхого жилья более 22 тысяч человек.

- Каждый 10-й квадратный метр расселенного жилья в России приходится на Пермский край, - сообщил Дмитрий Махонин.

Также губернатор отметил, что в Прикамье было 58 проблемных домов-долгостроев. В этом году достроено 22 из них, в которые вселятся почти полторы тысячи обманутых дольщиков. А к 2024 годупроблему обманутых дольщиков планируется решить полностью.

О новых школах и детсадах

В 2021 году в регионе построено 4 школы и 6 детских садов. За ближайшую трехлетку планируется ввести 27 школ и 10 детских садов.

- Все школы, которые строятся сейчас, являются специализированными, - отметил губернатор. - Например, в Кировском районе Перми будет сдана химико-технологическая школа «Синтез», а в «Новом Звездном» - школа с техническим уклоном.

Главная цель при строительстве новых школ - максимально перевести детей на обучение в одну смену.

О дорогах

Трасса Тр-53, улицы Крисанова и Строителей, мост через Чусовую, трассы Березники-Соликамск, Пермь-Екатеринбург и участок федеральной трассы М7 «Волга» - деньги на строительство этих дорог заложены в бюджете на 2022- 2024 годы. В это же время будут реконструированы Восточный обход и дороги Пермь – Ильинский-Хохловка и Пермь-Березники.

В формате государственно-частного партнерства планируется построить третий мост через Каму и дорогу Кунья-Губаха.

Кстати, к 2024 году 99 процентов региональных дорог будут покрыты сотовой связью. «Белых пятен», внутри которых не будут работать мобильники, практически не останется.

О культуре и туризме

Крупные объекты культуры, которые планируется построить в Прикамье, давно известны. Это большой комплекс на Заводе Шпагина, зоопарк, капитальный ремонт ТЮЗа и Театра-Театра, реконструкция концертного зала краевой филармонии.

- И, конечно, строительство оперного театра, как же без него, любимого, - улыбнулся Дмитрий Махонин. - Но его проектирование идет исключительно за счет небюджетных источников.

В то же время будет построено много небольших объектов в территориях края. Это и мобильные библиотеки, и виртуальные концертные залы, и социальные кинозалы.

- Будем вести строительство сельских клубов, - отметил губернатор. - Без них сохранить жизнь на селе будет сложно.

Также большое внимание предлагается уделить развитию внутреннего туризма.

- Ведь многие жители Прикамья не бывали ни в Чердыни, ни в Усолье, и они даже не представляют, какие красоты есть у нас в крае, - считает Дмитрий Махонин.