Погода в Перми на 10 дней с 28 октября по 7 ноября: В выходные нас ждут снегопады, ливни и гололедица

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У жителей Прикамья есть такая примета: потеплело в Москве, через пару дней жди потепления и у нас. Метеорологи пообещали, что в столице в эти выходные случится чуть ли не бабье лето. А как будет у нас? Ждать ли нам погожих деньков?

Синоптики обещают, что потепление дойдет и до нас. Но противодействовать ему будет очаг холода в Западной Сибири, где ожидаются настоящие морозы, и мы окажемся между двух огней. Погода покажет все, на что способна: будут и лед на дорогах и тротуарах, и снежные заносы, сильный ветер и проливной дождь

- Действительно, в Москву придет аномальное тепло, в субботу там будет до +13 градусов и при этом солнечно, - скажется влияние антициклона с юга России, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – До нас потепление, связанное с антициклоном на юге России, тоже дойдет, но в ослабленном варианте – будет сказываться влияние очага холода в Западной Сибири, где уже на следующей неделе ударят 20-градусные морозы. Из-за противоборства теплой и холодной зон погода будет неустойчивой.

Например, в пятницу нас ждет значительное похолодание. Причем, падение температуры будет очень резким – температура воздуха за 3 часа понизится сразу на 6 градусов. Утром по всему краю будет от -6 до -9 градусов и при этом солнечно, днем – от -2 до -6 градусов. Быстро движущийся холодный фронт приведет к гололедице. В Перми лед будет лежать на тротуарах, а в окрестностях города на дорогах, где не успеет растаять снег, образуются снежные наледи. Так что автомобилистам нужно быть очень внимательными во время загородных поездок.

В ночь на субботу погода опять изменится. С северо-запада к нам подойдет теплый фронт. И также – быстродвижущийся: с сильным ветром и обильными осадками. Ночью и утром в субботу будет идти сильный снег. Снегопады будут продолжаться на всей территории края до середины дня, и толщина снежного покрова может составить более 10 сантиметров. После обеда в субботу ожидается резкое потепление, снегопады превратятся в сильный дождь, который смоет основную массу снега. В Перми дневная температура поднимется до +3 градусов - +4 градусов.

В воскресенье в Перми столбик термометра будет держаться в диапазоне от 0 до +3 градусов тепла, значительных осадков не ожидается.

Дальше прогнозируется, что к концу следующей недели теплый западный воздух все же «продавит» холодный сибирский. По среднесрочному прогнозу первая декада ноября ожидается теплее нормы. Но особенного тепла ждать не стоит. В понедельник и вторник дневная температура воздуха ожидается на пару градусов выше нуля, а в среду столбик термометра днем не превысит нулевой отметки.