Деньги для ледового городка, работников культуры и допобразования. В столице Прикамья скорректировали основной финансовый документ

В гордуме Перми начали работать над бюджетом-2022. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские депутаты внесли коррективы в бюджет города на текущий год. Необходимость этого возникла из-за того, что обязательства по реконструкции участка улицы Крисанова в столице Прикамья передали с городского на краевой уровень.

В связи с этим в бюджете Перми уже в этом году высвободятся средства в размере 458 миллионов рублей, а в последующие два года – еще более 2,4 миллиарда рублей. На что решено израсходовать эти деньги?

Депутаты утвердили перераспределение этих средств на другие направления. Около 150 миллионов рублей в этом году направят на оплату труда работников культуры и дополнительного образования. Около 100 миллионов рублей выделили на обеспечение работы общественного транспорта – 89 миллионов на зарплату кондукторам, работу которых решили продлить еще на 2 месяца, а также 8 миллионов рублей на организацию безналичной оплаты проезда.

Кроме того, средства запланировали на обустройство ледового городка и праздничного освещения к Новому году, на переселение жителей ветхого и аварийного жилья, а также на некоторые другие нужды.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на этот год составляет теперь 44, 9 миллиарда рублей. Как отметила председатель Контрольно-счетной палаты Перми Марина Батуева, исполнение бюджета идет в нормальном ритме – за 9 месяцев поступило 27,4 миллиарда доходов, или более 60 процентов от плана.

Депутаты Пермской гордумы уже приступили к напряженной работе над бюджетом города на следующий год и предстоящие три года.

- Бюджетный процесс в Перми традиционно оценивался, как один из самых лучших в Приволжском федеральном округе, - напомнил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин, - Уверен, что так будет и в этом созыве. Депутаты активно включились в работу над основным финансовым документов города. На 28 октября запланирован семинар – нулевые чтения по бюджету, на которых мы сформулируем свои вопросы к представителям исполнительной власти. Понятный, социально ориентированный, прагматичный бюджет Перми должен быть нацелен на устойчивое развитие нашего города.