Высокие зарплаты и здоровый образ жизни. В Перми утвердили стратегию развития города до 2026 года

В современном городе должны быть условия для активного образа жизни. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Город не может успешно развиваться без плана, нацеленного на стратегическую перспективу. В Пермской городской думе утвердили план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Перми на период с 2022 до 2026 года. В течение года ее разработке посвятили целую серию «круглых столов», на которых депутаты и общественники высказывали свои предложения.

Первый заместитель главы администрации города Перми Эдуард Хайруллин представил пермским парламентариям итог этой работы. Он подчеркнул, что документ нацелен на развитие человеческого потенциала, создание условий для экономического роста и обустройство комфортной городской среды.

Депутаты положительно оценили показатели, которые предстоит достичь к 2026 году. Так, например, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных допобразованием, должна вырасти до 83 процентов. Не менее 62 процентов горожан должны систематически заниматься физкультурой и спортом. Предполагается, что каждый десятый пермяк к этому времени будет заниматься полезной волонтерской деятельностью. Средняя зарплата работников крупных и средних предприятий и организаций в Перми должна вырасти до 73 200 рублей. Не менее 95 процентов социально значимых услуг в городе должны быть доступны в электронном виде. Как минимум, 85 процентов дорог должны находиться в нормативном состоянии.

Запланировали в документе и увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения – он должен ежегодно составлять не менее 141 тысяч рублей на человека.

Количество предприятий малого и среднего бизнеса в городе должно вырасти до 57 тысяч.

- Всему этому должно способствовать развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к четвертому технологическому укладу, - объяснил Эдуард Хайруллин.

Депутаты утвердили проект реализации Стратегии. При этом председатель комитета по экономическому развитию Пермской городской думы Арсен Болквадзе отметил, что ряд экспертов предложили прописать в документе более конкретные показатели и индикаторы, так что работу над стратегическим планом развития города следует продолжить.