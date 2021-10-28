Пермским депутатам пообещали, что жители частично расселенных ветхих домов не останутся без тепла

Жителям аварийных домов пообещали выдать электрообогреватели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В рамках депутатского часа депутаты Пермской городской думы внимательно выслушали информацию заместителя главы города Перми Игоря Субботина об итогах начала отопительного сезона в городе. Тема эта весьма актуальная – зима уже вовсю стучится в дверь.

Игорь Субботин отметил, что в этом году тепло дали раньше обычного – в школы, садики, больницы – с 7 сентября, в жилые дома – с 14 сентября. При этом с возникшими проблемами удалось справиться, по его мнению, довольно оперативно. До 15 сентября без тепла оставался только один объект соцкультбыта – театр «У Моста», в котором заканчивали ремонт теплосетей. Но сейчас и его подключили к теплоснабжению.

- Сейчас теплом обеспечены 6119 жилых дома, 198 школ и садиков, 36 объектов физкультуры и спорта, 30 объектов культуры – то есть 100 процентов всех объектов, - перечислил представитель городской администрации.

Выдержит ли проводка электрообогрев?

Однако пермские депутаты обратили внимание заместителя главы города на то, что в ситуации с отоплением в городе остается немало проблем.

В частности, они отметили, что в городе имеются частично расселенные ветхие дома, которые отключены от теплоснабжения, хотя в них продолжают жить люди.

- На улице Пихтовой, например, в таких домах остались более 30 семей, - проинформировал коллег депутат Дмитрий Федоров. – Не замерзнут ли они этой зимой?

Игорь Субботин рассказал, как будут обогревать эти дома.

- Такие дома есть практически во всех районах города, - признал он проблему. – На заседании оперштаба мы договорились, что в них будет обеспечен электрообогрев квартир. Для этого управляющие организации должны предоставить людям электронагревательные приборы.

- Но ведь речь идет о ветхих домах, выдержит ли в них электропроводка дополнительное напряжение? – выразил обеспокоенность депутат Сергей Медведев.

- Мы проинспектируем дома на предмет таких рисков, - пообещал Игорь Субботин. – Но большинство жителей из этих домов выехали, мы ждем судебных решений по оставшимся. Так что значительного увеличения нагрузки на электропроводку быть не должно.

Депутат Арсен Болквадзе напомнил, что прошлой зимой приходилось в ручном режиме устранять аварии в ветхих домах, чтобы люди не замерзли.

- Быть может, в районах стоит создать специализированные аварийные бригады? – предложил он.

Представитель администрации пообещал изучить этот вопрос.

- Если ситуация будет совсем патовая, у нас есть маневренный фонд, в который мы можем переселить людей на время морозов, - сообщил Игорь Субботин. – В любом случае будем держать ситуацию на контроле.

В Мотовилихе заменят старые теплотрассы

Депутаты напомнили, что в начале отопительного сезона были проблемы с подачей тепла в микрорайонах Садовый и Городские горки, в Индустриальном районе.

- Запланировано ли там заменить старые трубы на новые? – поинтересовалась депутат Ирина Горбунова. – Когда мы узнаем о конкретных планах такой замены?

Игорь Субботин сообщил, что сейчас с теплоэнергетиками обсуждаются планы ремонта теплосетей на будущий год.

- В прошлом году заменили 60 километров труб, в том числе, в проблемном Кировском районе, - объяснил он. – В будущем году теплоснабжающая компания обещает заменить не менее 75 километров теплосетей, но мы будем ставить вопрос об увеличении планов до 100 километров.

Проблему бесхозных теплосетей поднял депутат Олег Бурдин.

- Из-за прорыва такой бесхозной трассы в микрорайоне Гайва без тепла остался, например, стадион, - напомнил он.

Игорь Субботин проинформировал депутатов о том, что на следующий год в компании ПСК заложили на приемку и ремонт «ничейных» теплосетей более 2 миллиардов рублей. И таким образом, в будущем году проблема в основном будет решена.