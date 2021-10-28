Всех учеников младших классов в Перми обеспечили горячим питанием

Меню горячих обедов и завтраков для младшеклассников должны публиковать на сайте школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пермских школах все ученики с 1 по 4 класс должны получать бесплатное горячее питание. Все ли младшеклассники им обеспечены? Оборудованы ли школьные столовые всем необходимым для приготовления и приема пищи?

Эти и другие вопросы депутаты Пермской городской думы задали в рамках депутатского часа представителю исполнительной власти.

Заместитель главы администрации города Перми Алексей Грибанов сообщил, что в городе созданы все условия для реализации поручения Президента РФ Владимира Путина: с 1 сентября все школьники начальных классов были обеспечены горячим питанием. Для этого было составлено три варианта типового меню из расчета 75,5 рублей на ученика в день или 11 тысяч 778 рублей в год. Для тех, кто учится в первую смену, положен завтрак – горячее блюдо, закуска или фрукты, напиток. Для учащихся во вторую смену предусмотрен полноценный обед, состоящий из горячих первого и второго блюд, салата и напитка.

Депутат Сергей Медведев поинтересовался, заложен ли финансовый резерв на случай подорожания продуктов питания. Алексей Грибанов ответил, что на будущий год предусмотрена индексация расходов на эти нужды в размере 4,5 процентов.

Отвечая на вопрос о том, в каких условиях готовят питание для учеников младших классов, Алексей Грибанов сообщил: перед началом учебного года представители городского департамента образования проверили в школах все пищеблоки. Помимо всего прочего их оснастили пароконвектоматами, чтобы готовить диетические блюда для малышей. В большинстве пермских школ для обеспечения горячим питанием учеников младших классов выбрали по конкурсу подрядные организации, и только в каждой десятой готовят блюда самостоятельно.

Качество питания оценивают созданные в школах брокеражные комиссии, осуществляется также родительский контроль. Специалисты департамента ежемесячно проверяют больше десятка школ. Также проверки проводят и представители народного фронта «За Россию» и общественной палаты Пермского края.

- Какие нарушения встречаются наиболее часто, устраняются ли они в ходе повторных проверок? – поинтересовался депутат Сергей Стенно.

Алексей Грибанов ответил, что одно из типичных нарушений – не соблюдается социальное дистанциирование при расстановки столиков в столовых. Также не везде выполняют требование о том, чтобы ежедневно вывешивать на сайте школы меню и регулярно публиковать примерный график приготовления блюд на 24 дня. По словам заместителя главы города, устранение нарушений обязательно контролируется.

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Перми Наталья Мельник подчеркнула, что выстроенная система контроля за качеством питания учеников начальных классов позволила существенно улучшить ситуацию в этой сфере.

- С рынка ушли слабые подрядчики, жалоб родителей и учеников на качество питания стало гораздо меньше, - отметила Наталья Мельник. – Хочется поблагодарить городской департамент образования и родительскую общественность за системную работу в этом направлении.