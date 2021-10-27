Коронавирус в Перми, последние новости на 28 октября 2021 года: в регионе на исходе вакцина, после которой сразу выдают QR-код

За сутки в Прикамье провели 11 323 ПЦР-тестов на коронавирус. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае за сутки число заболевших ковидом стало больше еще на 662 человека. Это новый антирекорд в регионе. Общее число инфицированных в крае с начала пандемии - 117 054. За сутки в провели 11 323 ПЦР-тестов на коронавирус.

В ковидных отделениях в тяжелом состоянии находятся 518 пациентов. 214 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от этой инфекции скончались 5 666 человек. 32 – за прошлые сутки.

Тем временем в Прикамье продолжается вакцинация жителей от инфекции. За последнее время тех, кто вынужден сделать прививку в регионе стало значительно больше, так как без QR-кодов не пускают в заведения общепита, на культурные мероприятия и магазины с непродовольственными товарами, а вскоре некоторых граждан бех них перестанут пускать на работу.

С 8 ноября вступит в силу требование о допуске сотрудников в ТЦ и ТРЦ, а также административные и бизнес-центры по QR-кодам. Правила затрагивают организации и их сотрудников, которые подлежат обязательной вакцинации на основании постановления главного санитарного врача Прикамья. Теперь, чтобы попасть на работу, прикамцы должны будут предъявить QR-код и сертификат о вакцинации либо справку о медотводе о прививке от COVID-19.

Инфографика: Оперштаб.

Кстати, в Минздраве сообщили, что в пермских мобильных пунктах вакцинации почти закончилась однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

«Вакцина «Спутник Лайт» не закончилась, но осталась в ограниченном количестве. В настоящее время в большом количестве есть вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V). Поставки вакцины в регион зависят от федерации, в связи с этим, назвать следующие сроки поставки не представляется возможным. До конца месяца поставок вакцины «Спутник Лайт» точно не ожидается», - пояснили в министерстве здравоохранения.

Напомним, так как «Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина, с помощью нее можно быстро получить QR-код.

В ТРК «Семья» по улице Революции, 13 вновь начал работать пункт вакцинации. Он находится на втором этаже второй очереди, рядом с магазином Befree, какой вакциной там прививают, не сообщают. Не забудьте паспорт и СНИЛС.

График работы: 27-29 октября с 14.00 до 20.00, 30 октября с 12.00 до 18.00.

Графика: Яндекс.

Также стало известно, что в Прикамье вновь начинает работать региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МыВМесте. В регионе с 25 октября начали действовать новые ограничительные меры - введен режим строгой самоизоляции для непривитых жителей в возрасте 65 лет и старше.

В Минздраве говорят, что 70% коек в ковидных стационарах Прикамья занимают люди старше 60 лет.

Волонтеры #МыВМесте работают во всех территориях Пермского края. Они могут привезти на дом продукты и лекарства. Для этого нужно подать заявку в волонтерский штаб.

Телефон федеральной горячей линии 8 800 200 34 11 (работает круглосуточно), региональной – 8 880 101 92 72 (звонки принимаются с 10.00 до 17.00).