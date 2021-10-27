«У нас быстро, тепло, нет ветра и снега»: Медики подсказали альтернативу многочасовому стоянию у пунктов мобильной вакцинации

Пермяки долго стоят на холоде, чтобы сделать себе прививку. А в поликлиниках можно вакцинироваться быстро. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как только пермские власти объявили о том, что приобрести товары и услуги с 25 октября можно будет по QR-кодам, у пунктов мобильной вакцинации выстроились длинные очереди. Люди по несколько часов стоят на холоде и дожде, чтобы сделать себе прививку. Но у такого способа вакцинироваться есть хорошая альтернатива, о ней напомнили пермские врачи.

В поликлинике удобней и безопасней

- Для проведения вакцинации в нашей поликлинике выделена отдельная рекреация, где расположены несколько кабинетов, - объяснила заместитель главного врача ГКП №2 города Перми Татьяна Степанова. – В холле работает администратор, который занимается только вопросами вакцинации: записью, оформлением документов, уточнением информации у тех пациентов, у которых возникли проблемы с получением QR-кодов на сайте Госуслуг. Администратор составляет списки и передает их техникам, которые в тот же день обрабатывают информацию и устраняют ошибки.

Почему вакцинация в поликлинике предпочтительнее? Первое - немаловажное, там нет ветра, снега, холода и дождя, а это в сезон начавшегося ОРВИ весомый плюс.

- Но помимо комфортного пребывания в поликлинике, есть и еще одна важная причина: пациент осматривается врачом, - объясняет Татьяна Степанова. – Выездные бригады, конечно, тоже осматривают пришедших на прививку пациентов, но у врача в поликлинике есть доступ в Региональную информационно-аналитическую медицинскую систему ПроМед, с помощью которой есть возможность более детально оценить анамнез, состояние здоровья пациента и его сопутствующие патологии. У медиков в мобильных пунктах вакцинации посмотреть электронную медицинскую карту пациента нет возможности.

Еще один плюс: после вакцинации человек в течение получаса находится в холле поликлиники, за его состоянием ведется наблюдение и при необходимости – оказывается экстренная помощь.

- За все время вакцинации у нас подобных случаев не происходило, но, тем не менее, человек находится под контролем и это важно, - говорит доктор. – Вакцинация в поликлинике еще удобна и тем, что человек приходит на вакцинацию в определенное время, и этот процесс занимает у него очень мало времени: заполнение бланков – две минуты, осмотр врача – шесть минут и еще несколько минут – займет нахождение в прививочном кабинете.

Вакцинироваться можно в любой поликлинике

Чтобы записаться на вакцинацию в поликлинике, есть несколько разнообразных способов: на сайте Госуслуги, в холле поликлиники, по телефону единого краевого центра службы записи на прием к врачу для жителей Перми и Пермского края: 8–800–300–03–00.

- Что желающему вакцинироваться важно знать еще, - отмечает заместитель главного врача ГКП №2 города Перми. - Медпомощь населению всегда оказывается по принципу прикрепления к поликлинике, а вакцинация не привязана по территориальному признаку, и пациент может записаться в любую удобную поликлинику на ближайшее время. Возможно, поликлиника не будет располагаться рядом с его домом, а будет находиться около с его работы или в каком-нибудь другом удобном человеку месте.

Кстати, работа в поликлиниках сейчас организована с приоритетом на неотложную помощь. Сотрудников перераспределили так, что на помощь заболевшим выезжают бригады для оказания неотложной помощи и мобильные ковидные бригады.

Проводятся неотложные приемы и в поликлиниках. Доктора в «красной зоне» принимают температурящих пациентов, а в «чистой зоне» - пациентов, которым тоже требуется неотложная помощь, но температуры и катаральных явлений у них нет. К примеру, пациентов с гипертоническим кризом, болями в животе, сыпью…

Отдельно ведется прием пациентов, имеющих льготы и группу инвалидности. Они могут получить рецептурные бланки на необходимое льготное лекарство.