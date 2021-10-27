«Для самого главного человека в жизни». «Комсомолка» запускает конкурс ко Дню матери

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мама – первый человек, которого мы встречаем в этом мире, и мама остается для нас самым главным человеком на всю жизнь. В любом возрасте, если нам страшно или плохо, мы неосознанно зовем маму, подсознательно надеясь на ее защиту. Только у мамы самые ласковые руки, самая нежная улыбка и самое любящее сердце.

Неудивительно, что в мире появилась традиция праздновать День матери. В этот день нужно показать, насколько велика значимость женщины на нашей Земле и сделать все для укрепления семейных устоев. В разных странах для этого праздника установлены разные даты. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2021 году День матери выпадает на 28 ноября и справляется на официальном уровне 24-й раз.

Комсомолка» и наш партнер компания «Свеза» присоединяются к этому поистине великолепному празднику и устраивают фотоконкурс с призами и подарками для жителей Пермского края.

Для участия вам необходимо сделать фотографию подарка, сделанного для вашей мамы своими руками. Это может быть рисунок, поделка, какая-то вещь или сувенир, а может вы захотите сочинить для вашей мамы стихотворение или спеть песню? Делитесь с нами фотографиями или видеозаписями ваших поздравлений и получайте призы. По условиям конкурса у нас будет трое победителей, их выберут наши читатели путем открытого голосования (по количеству лайков). Их ждут подарки от «Комсомолки» и компании «Свеза». Конкурс продлится с 27 октября по 27 ноября. Желаем всем удачи.

Фотографии необходимо загрузить в специальную форму по ссылке. А видео оставляйте в комментариях в нашей группе ВКонтакте.