«Детское здоровье сегодня – недетские вызовы и взрослые ответы»

Главный внештатный специалист Минздрава по школьной медицине Ирина Нечаева, директор Пермского филиала страховой компании «Согласие» Наталья Пищальникова, руководитель Детского инклюзивного центра «Маня», ведущий педагог-дефектолог Нина Ширинкина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

От чего лучше застраховать сегодня своего ребенка и как уберечь его здоровье говорим с главным внештатным специалистом Минздрава Пермского края по школьной медицине Ириной Нечаевой, директором Пермского филиала страховой компании «Согласие» Натальей Пищальниковой и руководителем Детского инклюзивного центра «Маня», ведущим педагогом-дефектологом Ниной Ширинкиной.