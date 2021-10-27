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Общество27 октября 2021 11:00

«Детское здоровье сегодня – недетские вызовы и взрослые ответы»

От чего лучше застраховать сегодня своего ребенка и как уберечь его здоровье?
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Главный внештатный специалист Минздрава по школьной медицине Ирина Нечаева, директор Пермского филиала страховой компании «Согласие» Наталья Пищальникова, руководитель Детского инклюзивного центра «Маня», ведущий педагог-дефектолог Нина Ширинкина

Главный внештатный специалист Минздрава по школьной медицине Ирина Нечаева, директор Пермского филиала страховой компании «Согласие» Наталья Пищальникова, руководитель Детского инклюзивного центра «Маня», ведущий педагог-дефектолог Нина Ширинкина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

От чего лучше застраховать сегодня своего ребенка и как уберечь его здоровье говорим с главным внештатным специалистом Минздрава Пермского края по школьной медицине Ириной Нечаевой, директором Пермского филиала страховой компании «Согласие» Натальей Пищальниковой и руководителем Детского инклюзивного центра «Маня», ведущим педагогом-дефектологом Ниной Ширинкиной.

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«Детское здоровье сегодня недетские вызовы и взрослые ответы»
«Детское здоровье сегодня недетские вызовы и взрослые ответы»
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