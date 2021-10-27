Полный список профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса в Прикамье: сейчас в нем почти все

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Управление Роспотребнадзора Пермского края опубликовало полный список профессий, с обязательной вакцинацией от коронавируса. Список под авторством главы ведомства Виталия Костарева опубликован на сайте Роспотребнадзора.
Так, обязательной вакцинации подлежат работники компаний сферы:
- торговли;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес клубов, бассейнов;
- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- транспорта общего пользования, такси;
- образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания;
- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий организуемых органами исполнительной власти;
- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);
- рекламных мероприятий;
- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;
- театров, кинотеатров, концертных залов;
- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;
- отдыха и оздоровления детей и подростков
- транспортной инфраструктуры;
- пенсионного, социального и медицинского страхования;
- предоставления услуг средств временного размещения граждан;
- предоставления туристских услуг;
- технического обслуживания автотранспортных средств;
- фармацевтических, ветеринарных услуг;
- предоставления услуг охраны;
- оказания услуг доставки, курьерских услуг;
- управления многоквартирными домами;
- работающим на промышленных предприятиях (производствах), на предприятиях агропромышленного комплекса.
Помимо этого, в списке для вакцинации есть следующие категории граждан:
- госслужащие, муниципальные служащие, работники органов власти Пермского края и подведомственных им организаций;
- сотрудники подразделений МВД России, Росгвардии, учреждений уголовно-исполнительной системы, осуществляющих деятельность на территории Пермского края; сотрудники государственного контрольного органа в пункте пропуска через государственную границу;
- лица, работающие вахтовым методом, волонтеры;
- лица, проживающие в организациях социального обслуживания;
- лица в возрасте 60 лет и старше;
- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет.
Важно: руководители компаний обязаны до 1 декабря 2021 года организовать проведение прививок против COVID-19 всем работникам (сотрудникам), кто подлежит обязательной вакцинации. Число сотрудников должно составить не менее 80 % от списочного состава коллектива. Учитываются граждане, переболевшие COVID-19 не более 6 месяцев назад.