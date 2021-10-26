Куда уезжают пермяки в нерабочие дни

Одновременно со спросом взлетели и цены на путевки Фото: Евгения ГУСЕВА

- За последние дни спрос на туристические поездки резко вырос, - рассказала директор пермской турфирмы Мария Голоднова. - Люди хотят воспользоваться нерабочими днями и куда-нибудь съездить в это время.

Урвать небольшой кусочек лета в разгар осени хотелось бы многим. Сейчас есть прямые рейсы в Турцию, Египет и Эмираты. Но на начало ноября туры с вылетом из Перми уже практически раскуплены. К тому же туроператоры, пользуясь тем, что спрос вырос, на эти даты повысили цены. Если на днях горящий тур в Египет можно было купить за 36 тысяч на человека, то сейчас уже -не менее 50.

Выросли цены и на авиабилеты. К примеру, слетать из Перми в Стамбул и обратно в середине ноября - декабре можно тысяч за пять, если успеть купить дешевые билеты. А вот в эти нерабочие дни такой вояж обойдется не менее 35 тысяч - и это только цена перелета. Поэтому сейчас турфирмы предлагают зарубежные поездки с вылетом из Москвы или Екатеринбурга или полеты в российские регионы.

Но чтобы совершить поездку, необходимо выполнить ряд условий. И главное из них - соблюдение противоэпидемических мер. Например, в Краснодарском крае нельзя заселиться в гостиницу без сертификата о вакцинации. Стали необходимы QR-коды для поездок в Крым и Калининград.

- У многих людей сложилось мнение, что за границу они тоже не могут полететь без вакцинации, - говорит Мария Голоднова. - Но как раз с зарубежными поездками ситуация более лояльная: если не сделана прививка, можно сдать ПЦР-тест, чтобы результат был не ранее чем за 72 часа до поездки. Поэтому те, кто не вакцинирован, едут, в основном, за границу.

Но здесь можно попасть в ловушку - купить путевку, а накануне вылета выяснить, что ПЦР-тест оказался положительным.

- Если летом такие ситуации были редкостью, то сейчас в каждом десятом туре кто-то из туристов не вылетает, потому что ему приходит положительный тест, - объясняет директор турфирмы. - Причем они чувствуют себя вполне здоровыми. Поэтому многие стали приобретать страховку от невылета. Тогда страховая компания вернет потраченные на путевку средства. Если страховки нет, турист потеряет практически все деньги.

И это не говоря о том, что придется просидеть 14 дней в карантине. Так что лучше заранее сделать прививку, тем более «Спутник V» признается большинством стран.