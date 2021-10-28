Пекин не за горами: опубликован список прикамцев, кто может поехать на грядущую зимнюю Олимпиаду

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Фото: Wang Jianwei / Xinhua / Global Look Press

Олимпийский комитет России опубликовал список спортсменов, которые претендуют войти в число участников национальной сборной. Всего в списке - 599 спортсменов, 24 из них - представители Пермского края.

- 24 кандидата от Пермского края в Олимпийскую сборную - это значимое число спортсменов, - сказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова. - Радует, что почти во всех базовых видах спорта наш регион может быть представлен. Очень хочется надеяться, что все наши спортсмены используют шанс попасть в национальную сборную. Уже начинаются тренировочные циклы, и по контрольным прокатам будет понятно, кто продемонстрирует соревновательные качества и стабильность в результатах.

- В каких дисциплинах мы сильнее других?

- Это, безусловно, наши саночники, фигурное катание и фристайл. В этом году две наши спортсменки на чемпионате мира по фристайлу, завоевали «золото» и «серебро».

24-е по счету Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. По предварительным данным, в соревнованиях примут участие свыше 3 тысяч спортсменов из 95 стран. За ними последуют зимние Паралимпийские игры.

Итак, у кого из наших спортсменов есть шанс попасть в сборную.

Биатлон

Валерия Васнецова - российская биатлонистка, участница Кубка мира, чемпионка России, чемпионка Всемирной Универсиады, двукратная чемпионка мира среди юниоров. Мастер спорта России.

Полина Плюснина - уроженка Добрянки, выступает за Пермский край в параллельном зачете. Двукратная победительница зимнего первенства страны, золотая медалистка летнего первенства России.

Полина Плюснина. Фото: info-rm.com

Лыжные гонки

Мария Истомина -уроженка прикамского села Уч-Буб. Призер чемпионата России, призер этапа Кубка мира, чемпионка мира среди молодежи и юниоров, бронзовый призер чемпионата мира по бегу на роликовых лыжах 2021 года и мастер спорта России.

Мария Истомина. Фото: flgr.ru

Прыжки на лыжах с трамплина

Евгений Климов - российский прыгун с трамплина. Ранее выступал в двоеборье. Мастер спорта России, участник зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи и 2018 года в Южной Корее. Первый в истории российского спорта победитель этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

Евгений Климов. Фото: skisport.ru

Санный спорт

Татьяна Иванова- чусовлянка и известная российская саночница. Является серебряным призером зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в эстафете. Мировая чемпионка 2019 года в командных соревнованиях. Восьмикратная чемпионка Европы, обладательница пяти серебряных и двух бронзовых медалей мирового первенства, вице-чемпионка Кубка мира 2015/2016 и 2019/2020, бронзовый призер Кубка мира 2016/2017. Заслуженный мастер спорта России.

Татьяна Иванова. Фото: Getty Images

Екатерина Катникова- также родилась в Чусовом. В феврале 2015 года стала чемпионкой мира по санному спорту среди спортсменов до 23 лет. На чемпионате мира 2020 года в Сочи стала двукратной чемпионкой в классических одиночных санях и в спринте. Ее победа стала для России первой за 42 года в соревнованиях среди женщин.

Матвей Пересторонин - российский саночник, родился в Чусовом. На Кубке мира 2018 года одержал победу среди юношей в одноместных санях. А также помог коллегам по национальной сборной Татьяне Цветовой, Дмитрию Бучневу, Даниилу Кильсееву завоевать «серебро» в команде.

Фигурное катание

Дмитрий Рылов и Аполлинария Панфилова - чемпионы мира среди юниоров 2020 года, чемпионы зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года.

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Фото: Wang Jianwei / Xinhua / Global Look Press

Также регион могут представить еще две пары титулованных фигуристов. Это Михаил Назарычев и Юлия Артемьева, Андрей Багин и Аннабель Морозова.

Фристайл

Анастасия Куликова, Виктория Лазаренко, Дарья Мельчакова, Анастасия Первушина, Анастасия Смирнова, Полина Чудинова, Андрей Махнев, Владимир Шмыров, Артем Шульдяков.

Виктория Лазаренко и Анастасия Смирнова. Фото: Федерация фристайла России

Лыжное двоеборье

Эдуард Жирнов и Виталий Шаршавин.