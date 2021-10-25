Дмитрий Махонин: «Жизнь на селе должна становиться комфортнее»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сельские территории нужно развивать комплексно. Чтобы люди не уезжали из села и развивались агропромышленные предприятия, необходимо строить дороги, жилье, проводить в населенные пункты газ, обеспечивать доступ к интернету, создавать рабочие места.

Об этом говорилось на выездном заседании правительства Пермского края, которое проходило в Верещагинском районе под председательством губернатора Дмитрия Махонина.

Во время выездного заседания краевого правительства. Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

Глава Прикамья отметил, что программа «Комплексное развитие сельских территорий» может и должна стать важным инструментом для повышения уровня жизни на селе.

- На селе у нас проживает почти четверть населения региона, нужно создать условия для того, чтобы уровень жизни в сельских населенных пунктах был не хуже, чем в городах, - отметил губернатор Дмитрий Махонин. - Программа комплексного развития сельских территорий является одним из инструментов достижения этой цели, за два года для ее реализации в территории было направлено около 1,7 миллиарда рублей. Правительству края совместно с министерством сельского хозяйства необходимо работать над тем, чтобы как можно больше проектов побеждали в конкурсах Минсельхоза РФ. Их реализация поможет создавать на селе комфортные условия для жизни людей.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Павел Носков рассказал, что в рамках федеральной программы КРСТ реализуются проекты по 4 основным направлениям. Они касаются улучшения жилищных условий сельских жителей, развития инфраструктуры, благоустройства сельских территорий и содействия занятости населения.

В частности, программа, в которой с 2020 года участвует на условиях софинансирования Пермский край, помогает жителям сельских территорий нашего края справить новоселье.

- В рамках программы 52 семьи из 26 муниципальных образований получили свидетельства о предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилья, на это было выделено 70 миллионов рублей, - отметил Павел Носков. – Возрастает спрос на получение льготных кредитов по программе «Сельская ипотека». В прошлом году выдали 635 таких кредитов на общую сумму около 1,2 миллиарда рублей, за 9 месяцев этого года льготным ипотечным кредитованием воспользовались уже более 1 тысячи семей, получив в общей сложности более 1,6 миллиарда рублей займов.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что развитие программы «Сельская ипотека» должно стать одной из приоритетных задач.

- Нам удалось упростить получение сельской ипотеки, с заявками на ее получение теперь можно обращаться в банк через МФЦ, - отметил Дмитрий Махонин. - Необходимо нарастить объем выдачи ипотечных кредитов, Минсельхозу следует усилить работу с финансовыми организациями.

В 2022 году реализация программы КРСТ в Пермском крае продолжится, причем, в ней появятся новые направления.

- На прошедшей всероссийской выставке «Золотая осень» было объявлено, что программа КРСТ в ближайшее время будет видоизменена и расширена, - сообщил Павел Носков. - В нее, в частности, включат направления по реализации в сельских территориях проектов в сферах образования и здравоохранения.