Коронавирус в Перми, последние новости на 24 октября 2021 года: у мобильных пунктов вакцинации выстроились огромные очереди

С 25 октября в Пермском крае без QR-кода или сертификата о вакцинации нельзя будет посещать торговые центры и заведения общепита. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Роспотребнадзора, на 24 октября общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае составило 114 448. За сутки в регионе было проведено 15 679 ПЦР-исследований. Выявлено 634 новых случаев заражения.

Новые заболевшие обнаружены в 32 территориях региона. Более половины из них - в Перми – 375. На втором месте по заболеваемости – Пермский муниципальный район, где COVID-19 диагностирован у 53 человек. На третьем месте – Соликамский городской округ, в котором обнаружено 27 жителей с коронавирусом.

Инфографика: оперштаб

В Чернушинском городском округе инфекция подтвердилась у 22 прикамцев, в Октябрьском – у 21, в Суксунском – у 18. В Кунгуре COVID-19 выявлен у 14 жителей, в Большесосновском районе – у 13, в Березниках – у 12. По 9 человек заболели в Кишертском, Верещагинском и Чердынском округах. В Бардымском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 8 прикамцев, в Кунгурском районе – у 6.

Еще в 18 территориях выявлено от одного до пяти новых случаев.

По информации оперативного штаба, в больницах находятся 4412 пациентов с ковидом, в том числе в тяжелом состоянии - 560 человек. Из них 225 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 543 человека. За минувшие сутки - 29 летальных случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 482 человека, всего побороли болезнь 97776 жителей Прикамья.

С 25 октября в Пермском крае без QR-кода или сертификата о вакцинации нельзя будет посещать торговые центры и заведения общепита. Оперштаб не исключает введения дополнительных мер по борьбе с COVID-19.

- В частности, с 30 октября в Прикамье может быть введен режим строгой самоизоляции для не переболевших коронавирусом в течение 6 месяцев и не привитых, - сообщили в оперштабе. - Рекомендуем до этого периода пройти вакцинацию.

В связи с введением ограничений многие пермяки в эти выходные решили сделать прививку в мобильных пунктах вакцинации. В результате возле них возникли огромные очереди. В связи с этим Минздрав планирует открыть дополнительные пункты вакцинации от коронавируса и гриппа в Свердловском и Орджоникидзевском районах Перми.