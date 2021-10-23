В Перми собака откусила у школьника кусок ноги

Собака вырвала у мальчика кусок мышцы. Фото: Из личного архива героя публикации

- Утром в пятницу сын пошел как обычно в школу, - рассказала «Комсомолке» пермячка Тамара. – А минуты через четыре я услышала, что он ревет под окном. Оказалось, возле стройки на Лукоянова 28, на него напала собака и откусила кусок ноги прямо до мышцы.

Мальчик был в шоке, у него началась истерика. Мама привела его домой. Сняв с ребенка штаны, увидела глубокую рану.

- Я все обработала и вызвала скорую помощь, - говорит Тамара. - Муж в это время пошел к месту, где это произошло. И узнал, что собака, которая напала на сына, не бездомная, а с ошейником. Этот кобель здесь появился три дня назад.

Мальчика увезли в больницу, наложили швы по краям раны. Начали ставить уколы от бешенства.

- Теперь ребенок точно проведет неделю в больнице, - сказала Тамара. – Я хочу предупредить родителей детей, живущих по соседству, чтобы они были осторожнее и опасались нападения собаки.