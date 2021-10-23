Александр I в Перми беседовал с епископом и отпустил на волю арестанта

Портрет Александра I

В 1824 году в Пермь прибыл император Александр I. Он стал первым главой государства, побывавшим в нашем городе. До него представители царской династии восточнее Казани не заезжали.

Естественно, предстоящий визит императора взбудоражил Пермь. Город начали усердно приводить в порядок, дабы не оскорбить монарший взгляд грязью и неухоженностью.

Две ротонды и четыре обелиска

«Казенные и частные здания были обновлены, площади и улицы очищены, проведены по городу тротуары, построены обелиски застав Казанской и Сибирской, посажены четыре ряда аллей берез, или бульвар, устроен для встречи государя павильон, называемый ныне ротондой», - писал пермский летописец Владимир Верхоланцев.

Ротонды были построены две, по проекту архитектора Ивана Свиязева. Одна из них, с памятной надписью о визите императора Александра I в Пермь «От благодарного пермского общества», находится в парке Горького, который тогда носил название Загородный сад. Ротонда стала одним из символов города. Она пережила даже советские годы, когда многие памятники, посвященные царской династии, были ликвидированы. А вот вторую ротонду, находившуюся на набережной в начале улицы Оханской (ныне – улица Газеты «Звезда»), снесли в начале XX века, когда строили железную дорогу от Перми I к Заимке (ныне - Пермь II).

Два обелиска, построенные также по проекту Ивана Свиязева на Сибирской заставе, большинству пермякам также известны. Хотя до наших дней они не сохранились, похожий обелиск был установлен на улице Сибирской, напротив Горьковского парка, в 2003 году. А как они выглядели изначально, можно увидеть на известной фотографии Прокудина-Горского.

Фото: Сергей Прокудин-Горский

Также к визиту Александра I в Перми была установлена Казанская, застава. Она находилась на месте, где сейчас расположен Центральный рынок. Как писал краевед Виктор Семянников, накануне приезда царя, «вместо полосатых полусгнивших столбов, стоящих на тракте, ведущем из Казани в Сибирь, появились два обелиска».

Тротуары сделали из полов

Перед приездом Александра 1 в город улицы были выстланы деревянными тротуарами. Они появились всего за несколько дней.

- Скорость объяснялась просто – на тротуары вынесли из домов деревянные полы, - рассказывает пермский архитектор-реставратор Геннадий Воженников. - Их тогда клали прямо на землю. Этими настилами выложили улицы по всему городу. А после отъезда императора разобрали обратно по домам.

Рассказывают, что когда дощатые настилы разбирали обратно, не обошлось без споров. Каждому хотелось забрать себе более новые и ровные полы. Но все же как-то разобрались.

Встреча императора

Император прибыл в Пермь вечером 30 сентября 1824 года. Переоделся с дороги он в доме архитектора Свиязева. Тот жил возле Сибирской заставы в доме собственной постройки, но до нынешних времен здание не сохранилось.

Торжественная встреча ожидала Александра I в Загородном саду. Там пермские рыбаки преподнесли ему огромного осетра, выловленного в Каме. Затем император отправился в Казенную палату - сейчас в этом здании находится администрация Перми.

- Это было единственное приличное здание в городе, - говорит краевед Владимир Гладышев. - Там государь и ночевал.

«Неправильно содержать вместе правых и виноватых»

Во время пребывания в Перми Александр I посетил Кафедральный собор, где епископ Дионисий провел службу в его честь. А затем объехал многие казенные учреждения, включая тюремный замок, военный госпиталь, богадельню приказа общественного призрения, находящуюся при Всехсвятском кладбище.

- В тюремном замке император оставил 5 тысяч рублей для более комфортного содержания заключенных, - рассказал Геннадий Воженников. - По воспоминаниям его адъютанта, он в каждом богоугодном заведении оставлял по 5 тысяч рублей. А это по тем временам колоссальная сумма. Корова стоила 4 рубля 95 копеек.

А в ГУ ФСИН по Пермскому краю рассказывают такую историю о посещении Перми Александром I:

- Второго октября государь посетил тюремный замок. И во время опроса заключенных императором, все они настаивали на своей невинности, и только один честно признался, что сидит за кражу. Подумав, император заявил, что неправильно содержать вместе правых и виноватых, и повелел освободить и отправить домой именно этого человека.

Акулинка стала Стиксом

Сохранилась еще одна легенда о пребывании императора в Перми. Якобы именно он дал название Стикс речушке, отделяющей жилые дома от Егошихинского кладбища – как будто разделяя мир живых и мир мертвых.

- Это только красивая легенда, - говорит Владимир Гладышев. - На карте Перми название Стикс было нанесено еще в конце XVIII века - лет за 30 до приезда Александра. Еще Владимир Верхоланцев писал о том, что образованное пермское общество решило переименовать речку Акулинку, придумав ей более благозвучное название. И имя Стикс взяли из древнегреческой мифологии.

Смерть или исчезновение

Спустя чуть больше года после посещения Перми, 19 ноября 1825 года Александр I неожиданно скончался. Умер он в Таганроге, во время путешествия на юг России, от брюшного тифа. Скоропостижная смерть императора, ранее почти никогда не болевшего, породила массу слухов. Один из них - о том, что Александр инсценировал свою смерть вдалеке от столицы и стал вести отшельническую жизнь под именем старца Федора Кузьмича.

Так это было или нет - до сих пор спорят историки.

- Вполне возможно, что император просто решил уйти от мира, - считает Владимир Гладышев. – Уже в Перми он, как писал один из сопровождающих царя, «пребывал в пиетическом состоянии», которое могло послужить поводом к его исчезновению и появлению старца Федора Кузьмича. Недаром же Александр I во время пребывания в Перми уединился с отставным, ушедшим «на пенсию» архиепископом Иустином в двухэтажном архиерейском доме, находящемся рядом с нынешней галереей. И там около четырех часов они «пребывали в увлекательнейшей беседе».

Пермские краеведы давно предлагают увековечить память о визите императора в Пермь.

- Мы считаем, что нужна мемориальная доска на здании нынешней мэрии, где ночевал государь, - говорит Владимир Гладышев. – И на здании архиерейского дома. Ведь, возможно, именно там император принял решение скрыться от мира. Но даже если это не так, то память о визите нужно сохранить.