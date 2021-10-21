Гимназия Парня Дягилева и школа мишки фреди: в Google Картах неизвестные переименовывают пермские учебные заведения

При этом адреса и телефоны переименованных учебных заведений совпадают Фото: Василий Вахрин

Читатели «Комсомольской правды» заметили, что в сервисе Google Карты неизвестные переименовали названия пермских школ и гимназий.

Так, «Гимназия №11 им. С.П. Дягилева» поменяла название на «Гимназия №11 им. Парня Дягилева». При этом верно указан адрес, телефон, но вот ссылка на якобы сайт учебного заведения ведет на закрытый интернет-ресурс.

Скриншот с сервиса Google Карты

«Гимназия № 1» стала «Гимназия №1 лучшая бебра», где верно указаны и номер, и телефон, и адрес учебного заведения

Скриншот с сервиса Google Карты

МАОУ «Экономическая школа №145» превратилась в МАОУ «Экономическая школа №145 мишки фреди» , также верно указаны и адрес и телефон учебного заведения.

Скриншот с сервиса Google Карты

При этом читатели отмечают, что названия переименованы не только в учебных заведениях Перми, но и в других городах России.

Фото предоставлено подписчиком

Редакция «КП-Пермь» обратилась в техподдержку компании Google. Ответ мы опубликуем его на нашем сайте