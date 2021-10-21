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Общество21 октября 2021 10:00

Как получить QR-код для посещения кинотеатра или магазина

Жители Прикамья могут подтвердить учетную запись на Госуслугах прямо из дома через приложения ряда банков
Ксения ОГАРЕВА
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Специалисты помогают пермякам разобраться, что такое личный кабинет на портале «Госуслуги»

Специалисты помогают пермякам разобраться, что такое личный кабинет на портале «Госуслуги»

В Пермском крае все больше людей заражается коронавирусом. Чтобы остановить распространение болезни, в регионе введены ограничительные меры. В частности, уже с 25 октября посещать кафе, столовые и другие заведения общепита, а также торговые центры можно будет лишь при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19. Ранее в число мест, куда можно было попасть только при наличии QR-кода, были включены кинотеатры, концертные залы, театры и фитнес-центры.

8 тысяч человек за неделю

Поэтому число желающих получить QR-код в Прикамье выросло. В начале октября для регистрации на Едином портале государственных услуг в МФЦ Пермского края обратились почти 8 тысяч жителей. За первую неделю сентября показатель не превышал 5 тысяч, то есть число получателей услуги выросло примерно на 60 процентов.

- Рост числа обращений связан с желанием жителей записаться через портал на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, - пояснили в региональном МФЦ. - Также увеличилось число желающих пройти регистрацию на портале, чтобы получить QR-коды о прохождении иммунизации от COVID-19 или QR-коды о перенесенной в последние 6 месяцев коронавирусной инфекции. Для их получения необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

В МФЦ напоминают: чтобы записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции или гриппа, жители региона могут обратиться по телефону в регистратуру поликлиники. Список медорганизаций, участвующих в иммунизации населения от COVID-19, опубликован на сайте регионального Минздрава (minzdrav.permkrai.ru).

Кроме того, записаться на прививку можно через региональный сайт «КВрачу». Для этого необходимо зайти на сайт https://k-vrachu.ru/ и пройти во вкладку «Запись на вакцинацию». Возможность записи через мобильное приложение «КВрачу» появится позже.

Сделать прививку без записи можно в мобильных пунктах вакцинации.

Зарегистрироваться на Госуслугах, не выходя из дома

Подтвердить учетную запись на Госуслугах для дальнейшего получения электронного сертификата о пройденной вакцинации, а также QR-кодов можно и не выходя из дома. В частности, с помощью мобильных приложений ряда банков. Этот способ доступен в режиме онлайн клиентам Сбербанка, Почта Банка и банка Тинькофф.

Так, например, пользователям Сбербанк Онлайн для прохождения процедуры подтверждения учетной записи на портале «Госуслуги» необходимо следовать простой инструкции:

- зайти на сайт кредитной организации;

- выбрать вкладку «Прочее», а затем «Регистрация на Госуслугах»;

- заполнить заявку;

- после заполнения формы банку потребуется некоторое время на проверку заявки, затем учетная запись будет подтверждена.

- Наличие подтвержденной учетной записи на Госуслугах дает доступ не только к QR-кодам о пройденной вакцинации или перенесенной болезни в последние 6 месяцев, - напомнили в МФЦ. - Идентификация позволяет пользоваться другими электронными услугами, которые сегодня предоставляют государственные органы власти через федеральный портал. Например, доступны такие опции, как подача заявлений для замены водительского удостоверения, российского и загранпаспорта, заказ справок об отсутствии судимости, запись в детский сад, получение выписки о пенсионных накоплениях, оформление детских пособий на ребенка. Все это сегодня можно сделать, не выходя из дома и без риска для здоровья.

«Электронный гражданин»

Напомним, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе проводится масштабная работа по повышению доступности услуг и сервисов в электронном виде.

- Важно, чтобы получение любой услуги для жителей было качественным и комфортным. Но внедрения электронных сервисов для этого недостаточно: важно научить ими пользоваться тех людей, которые не имеют таких навыков, - подчеркивал Дмитрий Махонин.

Так, в этом году в пермском МФЦ был организован проект «Электронный гражданин», в рамках которого жителей учат пользоваться электронными сервисами. Специалисты помогают пермякам овладеть основами работы с компьютером, разобраться, что такое личный кабинет на портале «Госуслуги», как им пользоваться, какие услуги можно там получить, как, не выходя из дома, оплачивать услуги ЖКХ и даже организовать свой досуг.

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