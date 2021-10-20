«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Лес - наше богатство»

Фото: pixaby

Дорогие читатели, вот и настало время подводить итоги нашего замечательного конкурса «Лес - наше богатство», которым мы хотели привить подрастающему и взрослому поколениям любовь к природе и внушить важность охранения общественных садов и парков. На протяжении месяца дети и взрослые со всего Пермского края отправляли нам фотографии, сделанные в лесу. Снимки поражали своим разнообразием: причудливой формы грибы, яркие ягоды, первая роса на листьях, ежики, необъятные леса и величественные горы нашего края, и, конечно, дети на фоне всех этих красот . Перед нашими читателями стоял нелегкий выбор, тем не менее фотографии троих участников собрали большее количество голосов.

Итак, первое место наши читатели отдали юной жительнице Гремячинска, которая сфотографировалась с красавицей-рябиной.

Фото предоставлено родственниками победителя

Второе место у маленького жителя Кунгура - улыбающийся парнишка сфотографировался, забравшись на березу.

Фото предоставлено родственниками победителя

И третье место у жителя Горнозаводска, который сфотографировался с огромным грибом.

Фото предоставлено родственниками победителя

Наши победители получат призы и подарки от «Комсомолки» и партнера нашего конкурса - компании «Свеза». Мы еще раз благодарим всех участников нашего конкурса. Тех, кто не удостоился наград, мы просим не расстраиваться и продолжать дальше участвовать в наших конкурсах, к тому же совсем скоро мы запустим очередной. Следите за нашими новостями на сайте и в социальных сетях.