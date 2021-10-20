Почему не у всех пермяков берут ПЦР-тесты и кому положены бесплатные лекарства

Болезнь была диагностирована у 112 тысяч жителей Пермского края. Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус безжалостно ворвался в нашу жизнь полтора года назад. За это время только официально болезнь была диагностирована у 112 тысяч жителей Пермского края. Казалось, мы уже многое знаем о ковиде. Но все равно вопросы о том, как поступать в том или ином случае, остаются.

С помощью специалистов краевого Минздрава разобрали, как действовать в непростых ситуациях.

КОГДА В ТРУБКЕ - ГУДКИ

- Что делать, если у меня повышенная температура, кашель и другие признаки ОРВИ, а дозвониться до поликлиники или «неотложки» невозможно - там все время занято?

- Если температура ниже 37,5 градуса, пациент может самостоятельно обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства, - ответили в Минздраве. - Также напоминаем, что вызвать врача на дом могут родственники больного, которые могут самостоятельно обратиться в поликлинику и оформить вызов на дом через администратора.

Во многих поликлиниках действуют кабинеты неотложной медицинской помощи, в которые можно обратиться без предварительной записи, в порядке «живой очереди». Они работают по будням с 8.00 до 20.00.

ЕСЛИ НЕ ЕДЕТ «СКОРАЯ»

- У родственника была температура 38 градусов, сильный кашель, не чувствовал запахи. Он вызвал «скорую», но вызов переадресовали в «неотложку». А ее пришлось ждать пять дней. Почему?

- В случае если вызов не является экстренным, он может быть передан в поликлинику на «неотложку». Соответственно срок прибытия врача из поликлиники может быть увеличен.

- Если у человека высокая температура (39 градусов и выше), можно ли отвезти его в больницу самостоятельно?

- Мы рекомендуем в данном случае вызывать «скорую», однако, если передать пациента в приемное отделение стационара, то помощь не месте обязан оказать дежурный врач.

КОМУ ПОЛОЖЕН ПЦР-ТЕСТ

- Пришла в поликлинику с симптомами ОРВИ, врач спросил: «Были ли контакты с больными коронавирусом?» - и не стал брать ПЦР-тест. Но ведь я не могу знать, сталкивалась я с такими случайно или нет. ПЦР-тесты обязаны делать всем людям или только «контактным»?

- Обследование на COVID-19 назначается в случаях:

*наличия тесных контактов и симптомов ОРВИ за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, или лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели (список контактных лиц определяет Роспотребнадзор);

* наличия симптомов респираторного заболевания у лиц старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью;

* наличия диагноза «внебольничная пневмония» или наличия у госпитализированного пациента средней или тяжелой формы ОРВИ.

Показания к забору проб для анализа определяет лечащий врач. Осуществляет забор мазков медицинский работник. Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.

- Врач пришел на дом и взял у меня ПЦР-тест. Где получить результаты?

- Результат теста сообщить могут сотрудники поликлиники, которая брала анализ¸ позвонив по телефону или с помощью СМС-сообщения.

- Меня признали «контактным» и взяли мазок на ПЦР-тест. Сколько дней ждать результаты тестирования? И что делать, если их долго не сообщают? Можно выйти из дома хотя бы до магазина?

- Результат тестирования выдают через 2 - 5 дней после забора анализов. Если ожидание длится дольше, рекомендуем звонить по номерам поликлиники, которая осуществляла забор мазков. Контактным лицам, на которых выдано предписание Роспотребнадзора, запрещено покидать место самоизоляции.

- Чтобы пойти в театр, решил самостоятельно сдать ПЦР-тест. А что делать, если он вдруг окажется положительным?

- Результаты тестов частные клиники передают в Роспотребнадзор. Тот, в свою очередь, направляет предписание, информацию о пациенте и его результате мазка в поликлинику по месту жительства пациента. Самому пациенту рекомендуется как можно быстрее самоизолироваться, позвонить в поликлинику по месту жительства, сообщить о положительном результате мазка и ожидать дальнейшие инструкции от сотрудников медучреждения.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА

- Кому положены бесплатные лекарства от коронавируса, и как их получить?

- Лекарства положены пациентам с подтвержденным COVID-19 и пациентам с подозрением на него, проходящим лечение амбулаторно. Лекарства из перечня доступных препаратов выдает сотрудник «ковидной» бригады.

- Выдается ли больничный «контактным», на какой срок?

- Длительность больничного листа соответствует срокам, которые указаны в предписании Роспотребнадзора, выданном на контактных лиц, но не менее 14 дней. При получении положительного результата тестирования больничный продлят сотрудники поликлиники.

- Есть ли в Перми онлайн-консультации с врачами?

- Консультацию по вопросам лечения коронавируса и ОРВИ можно получить на единой горячей линии: 8 (342) 258-07-87. Время работы: с 8.00 до 20.00.