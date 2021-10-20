Гидропилинг в центре красоты и здоровья Бэлла

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Пройти процедуру гидропилинга мне предложила врач-косметолог, - рассказала пермячка Светлана Борисовна Г. - Процедура классная, лицо «дышит», кожа гла-а-аденькая. Интересны были не только ощущения, но и новые знания. Блеснуть ими перед молодыми родственницами было очень здорово!

Что же такое гидропилинг, или как его еще иногда называют - гидротач? Давайте поближе познакомимся с этой процедурой, чтобы тоже блистать новыми знаниями, а, может быть, и новыми ощущениями.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пожалуй, самое главное, что надо знать о процедуре - это то, что она противодействует старению кожи. Одной из основных причин старения кожи является окислительный стресс. Свободные радикалы, которые выделяет наш организм, повреждают клеточную структуру кожи. И чем старше мы становимся, тем сложнее коже бороться с ними. А при гидропилинге кожа освобождается от свободных радикалов и стареет значительно медленнее.

Как проходит процедура гидропилинга, мы узнали в центре красоты и здоровья Бэлла. Там ее проводят опытные врачи-косметологи на современном оборудовании.

Процедура комплексная. Сначала аппарат для гидропилинга насыщает воду ионами водорода, которые справляются со свободными радикалами лучше всех известных антиоксидантов. Получившийся раствор распыляется на лицо, а затем он всасывается обратно за счет вакуума, бережно и эффективно очищает кожу, освобождая загрязненные поры. Молекулы водорода при помощи радиального наконечника проникают непосредственно в кожу и выводят свободные радикалы и поврежденные ими клетки. Активные действующие вещества, сыворотки и коктейли вводятся в более глубокие слои, увлажняя кожу. При этом аппарат стимулирует работу мышц, усиливает кровообращение, в итоге разглаживая морщины.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Звучит все это намного сложнее, чем действует. Благодаря комплексу методик, применяемых одновременно, вы можете сразу заметить, как кожа стала выглядеть здоровой и ухоженной.

Гидропилинг – гипоаллергенный, он практически не имеет противопоказаний. Поэтому пользоваться этой процедурой можно практически в любом возрасте. И в журнале отзывов центра красоты и здоровья Бэлла много записей от благодарных посетителей, воспользовавшихся гидропилингом. Вот, например, один из них:

«Посещаю салон Белла с апреля. Попала случайно и из любопытства. Ведь мы, женщины, стараемся следить за собой и посещаем разные салоны. Ухожу с процедур в отличном настроении. Этот салон изменил меня в лучшую сторону. Я и не думала, что мои болячки лечатся и можно быть опять здоровой и привлекательной. О. Н.Тараканова.»

Согласитесь, чувствовать себя изменившейся в лучшую сторону - это то, чего жаждет каждая женщина.

Есть противопоказания. Необходимо обратиться к специалисту