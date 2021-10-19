В центре Перми стоимость парковки вырастет

Скоро цифры на знаке придется переписать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Загруженность парковок в центре Перми местами достигает 90 процентов и более,- заявил мэр Перми Алексей Дёмкин во время прямого эфира ВКонтакте. - Мы приходим к выводу о необходимости увеличить стоимость парковки в некоторых зонах.

Выделить в центре города зоны деловой активности, где стоимость парковок будет дороже, городские власти планировали еще два года назад. Но началась пандемия, и загруженность парковок резко снизилась. Поэтому повышение цен было решено отложить.

- А в апреле этого года мы провели мониторинг, который показал, что в центральной части зоны платной парковки пиковая занятость парковочных мест на большинстве кварталов превышает 90 процентов, - рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. - Есть кварталы, в которых в часы пик невозможно найти ни одного парковочного места. В связи с этим планируется выделение дополнительной парковочной зоны (под номером 102), ограниченной улицами Пушкина, Монастырской, Сибирской и Попова, с увеличенной стоимостью платной парковки.

По мнению властей, там будут оставлять свои машины только те люди, которые приезжают в центр Перми по делам, на час-другой. А те, кто там работает, будут выбирать более дешевые места.

- Механизм платных парковок был внедрен в Перми не с целью зарабатывания денег, а чтобы разгрузить перегруженные парковочные места, - объяснил Максим Кис. - Если человек паркуется на один-два часа, то разница в 5-10 рублей для него, наверное, будет несущественна. Но если он приехал сюда, допустим, на работу на весь день, то сможет сэкономить 45-50 рублей, поставив машину вне этой подзоны. И мы рассчитываем, что кто-то из автомобилистов примет решение парковаться в «более дешевом» квартале.

Организовать парковочную зону с повышенным тарифом планируется в 1 квартале 2022 года. Решение о стоимости будет приниматься после рассмотрения Пермской Городской Думой проектов решений об изменении положения о порядке создания и использовании муниципальных парковок и методики расчета размера платы за пользование платными парковками.

Увеличится и зона обычной платной парковки. Она захватит улицы Пионерская, Полины Осипенко (от Комсомольского проспекта до Пионерской), Белинского (от Комсомольской площади до Пионерской). Парковка здесь станет платной с начала 2022 года.