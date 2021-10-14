"Самки погибали чаще самцов". Палеонтологи обнаружили в Пермском крае «кладбище» пещерных медведей

Старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Палеонтологи обнаружили в карстовой пещере Прокошева, находящейся на реке Чусовая, 15 черепов большого пещерного медведя.

- Кроме того, ученые собрали более 300 экземпляров ребер, позвонков, целых трубчатых и других костей древних медведей, - рассказали в пресс-службе Уральского федерального университета. - Уникальный материал удалось собрать благодаря тому, что пещера оказалась единственным на Урале «кладбищем» пещерных медведей, куда не ступала нога человека.

Уральские палеонтологи выяснили, что находкам более 50 тысяч лет. Кости принадлежат минимум 18 медведям. При этом самки погибали в этой пещере значительно чаще, чем самцы. Гибли они во время зимней спячки.

- Пещера Прокошева уникальна. На Урале известно пять-шесть пещер с большим количеством костей древних медведей. Но целостность костей во всех этих пещерах была нарушена деятельностью человека до начала их научного изучения. А в пещере Прокошева мы имеем возможность изучить не нарушенную структуру «естественного кладбища» и получить уникальную информацию об экологии и биологии видов позднего плейстоцена, - рассказывает старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов.

Пещера названа в честь археолога Николая Прокошева, исследовавшего пещеры на реке Чусовая в 1930-е годы и погибшего во время Великой Отечественной войны.