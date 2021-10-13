Попытка номер три: «Парма» в третий раз в истории стартовала в Кубке ФИБА Европа

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» в третий раз в своей истории стартовал в европейском клубном турнире – Кубке ФИБА Европа. Путь в турнире главная баскетбольная команда края начала с уверенной победы над чешской «Опавой» - 106:84. Матч состоялся в пермском УДС «Молот» вечером 13 октября.

Три очка до успеха

Напомним, стартовал текущий евросезон нашей команды с турнира рангом выше – Лиги чемпионов ФИБА. «Парма» почти пробилась в основной раунд еврокубка. На последней стадии квалификации клуб в два очка уступил чемпиону Украины-2020/2021 – «Прометею» (65:67).

До этого пермяки в напряженной концовке обыграли «Хапоэль» из Эйлата (79:76), а затем более уверенно сыграли против французского «Ле Мана» (82:69). Все матчи прошли в столице Болгарии Софие с 14 по 18 сентября.

К сожалению, в этот раз пермякам не удалось пробиться в основной этап Лиги чемпионов. Но клуб после вылета автоматически попал в групповой этап уже знакомого турнира – Кубка ФИБА Европа. В бой в этом турнире наша команда вступает в третий раз в своей истории.

Возвращение в турнир

Впервые в Кубке ФИБА Европа «Парма» сыграла осенью 2017 года. Тогда клуб прошел в квалификации македонский клуб «Работнички». Но затем по сумме двух матчей уступил французскому «Ле Портелю».

Два года подряд «Парма» не играла в Европе, пока в сезоне 2020/2021 не получила шанс еще раз сыграть в Кубке. И это чуть не превратилось в сенсационный успех. Клуб проиграл «Финал четырех», уступив в полуфинале одно очко будущему обладателю Кубка – израильскому клубу «Ирони Нес Циона». И в матче за третье место румынской «Ораде».

В группе «Парма» уверенно обыграла два клуба из Нидерландов – «Донар Гронинген» и «Хирос Ден Бос». В 1/8 финала пермяки одолели болгарский «Рилски Спортист», а в четвертьфинала другой болгарский клуб: «Балкан» из Ботевграда.

От Лиссабона - до Урала

Группа «Парме» досталась интересная. В ней и знакомый пермскому болельщику нидерландский «Хирос Ден Бос». И клуб из Лиссабона – «Бенфика». А также еще один неудачник квалификации Лиги чемпионов – чешская «Опава». С каждой командой в группе пермяки сыграют по два раза – дома и на выезде.

Первыми на очереди оказались чехи. Встреча началась на равных, и в первой четверти матча в игре не было явного фаворита – 27:22. Первая половина встречи завершилась с тем же небольшим преимуществом «Пармы» как по игре, так и по счету: 56:47.

А в третьей, решающей четверти «Парма» уже показала, кто в доме хозяин, создала отрыв в двадцать очков и уверено довела дело до победы. В итоге наш клуб набрал больше сотни очков и порадовал собравшихся на трибуне «Молота» болельщиков.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма-Париматч»:

– Рады, что сегодня победили. Что первая игра дома, со своими болельщиками. Спасибо тем, кто приходит и поддерживает нас. Надеюсь, они смогут поддерживать нас весь сезон. Игрой доволен, доволен как играли в нападении. В обороне есть, где становиться лучше, но по сравнению с прошлым матчем мы сделали большой рывок. Надеюсь, в следующей игре мы будем еще лучше.

Лучшим по количеству набранных очков во втором матче подряд стал латвийский форвард Марекс Мейерис. В этой игре он набрал 18 очков. По 13 очков на счету центрового Артема Забелина и защитника Джеремайи Хилла. Столько же очков и у Эйгирдаса Жукаускаса. 12 очков у Александра Платунова, 11 – у Адаса Юшкявичуса.

У проигравших самым результативным стал Маттиас Маркуссон (20 очков и 10 подборов), также дабл-дабл оформил Радован Коурил (11 очков и 10 передач).

Следующий официальный матч «Парма» проведет в начале следующей недели. 18 октября на паркете УДС «Молот» клуб встретится с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ(0+). А затем отправится в Лиссабон, где 20 октября во втором туре группового этапа еврокубка сыграет с местной «Бенфикой» (0+).

Ранее клуб победил и в первом матче в рамках другого турнира – Единой лиги ВТБ. На старте регулярного чемпионата «Парма» обыграла в Минске местный «Цмоки-Минск» - 78:75.