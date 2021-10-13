Коронавирус в Прикамье, последние новости на 14 октября 2021 года: 548 пациентов находятся в тяжелом состоянии

Общее число заболевших в Прикамье - 108 436. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае за минувшие сутки обнаружили 561 новый случай заражения коронавирусом. Это новый антирекорд суточного прироста заражений с начала пандемии.

Общее число заболевших в Прикамье - 108 436. За сутки в регионе проведено 10 437 ПЦР-тестов на коронавирус.

В Прикамье в стационарах, перепрофилированных под лечение от коронавируса, в тяжелом состоянии находятся 548 пациентов. 212 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии от ковида в регионе скончались 5 234 человека. 31 человек умер за прошедшие сутки.

Новые заболевшие обнаружены в 29 территориях региона. В Перми - 282. В Соликамском городском округе 57 человек с инфекцией. По 22 случая в Краснокамском и Суксунском городских округах.

Инфографика: Оперштаб.

В Пермском муниципальном районе, Чердынском городском округе коронавирус у 20 жителей. В Чернушинском городском округе у 18 человек. По 16 человек заболели в Березниках и Березовском муниципальном округе. В Сивинском муниципальном округе - 15, в Куединском муниципальном округе – 11.

По 9 случаев ковида в Кунгуре и Юсьвинском муниципальном округе. В Гремячинском городском округе - 8, в Кудымкарском муниципальном округе – 6. По 4 человека заразились в Кунгурском муниципальном районе и Октябрьском городском округе, по 3 – в Кудымкаре, Нытвенском городском округе, Еловском и Кишертском муниципальных округах, по 2 – в Верещагинском и Очерском городских округах.