Коронавирус в Прикамье, последние новости на 13 октября 2021 года: в Перми инфекцию выявили у 344 человек

Фото: permkrai.ru

На полдень, 12 октября в Пермском крае выявили 552 заражения коронавирусом. Скончались за сутки 30 пациентов, а в тяжелом состоянии в больницах находятся 525 человек. Из них 201 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе от ковида скончались 5 203 человека.

Всего в Прикамье с начала пандемии выявлено 107875 жителей с коронавирусной инфекцией.

Новые случаи коронавируса выявлены в 20 муниципалитетах Прикамья. 344 жителя с COVID-19 выявлено в Перми. На втором месте идет Чусовской городской округ. Там обнаружено 60 человек с инфекцией. На третьем месте – Березники. В городе зафиксировано 28 случаев заболевания.

В Лысьвенском городском округе коронавирус выявили у 27 жителей, а в Пермском муниципальном районе – у 17. В Соликамском городском округе – у 15, в Краснокамском городском округе – у 14.

В Добрянском городском округе инфекция подтвердилась у 12 человек, в Горнозаводском городском округе – у 8, в Осинском городском округе – у 6, в Березовском муниципальном округе – у 5.

По 3 зараженных выявили в Большесосновском муниципальном районе, Ординском муниципальном округе и Чернушинском городском округе. В Кунгуре заболели 2 человека. По одному инфицированному обнаружено в пяти территориях Пермского края. Это Карагайский и Куединский муниципальные округа, а также Верещагинский, Красновишерский и Октябрьский городские округа.

Также в краевой столице продолжают работу пункты вакцинации жителей от COVID-19 и гриппа, напоминают в городской администрации.

Для желающих сделать прививку против ковида и гриппа будут работать следующие пункты вакцинации:

– около Цирка, на улице Уральской, 112 (автобус на площади перед цирком). Время работы – 13 октября с 11:00 до 18:00. В наличии вакцины «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцина от гриппа;

– торгово-развлекательный комплекс «Планета», шоссе Космонавтов, 162Б (1-й этаж). Время работы – 13, 14, 15 октября с 16:00 до 20:00, 16 и 17 октября с 12:00 до 18:00. В наличии вакцина «Спутник Лайт», вакцина от гриппа;

– гипермаркет «Магнит «Семейный», улица Светлогорская, 15а. Время работы – 12 и 15 октября с 11:00 до 18:00, 16 октября с 09:00 до 13:00. В наличии вакцины «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцина от гриппа;

– выставочное объединение «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59, 2 этаж. Время работы – по будням с 12:00 до 17:00. В наличии вакцины «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

– ТРК «СПЕШИLOVE», улица Спешилова, 114, 1 этаж. Время работы – со вторника по воскресенье с 11:00 до 17:00 (понедельник – выходной). В наличии вакцины «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцины от гриппа и от пневмококковой инфекции.

– спортивный комплекс «Спортхолл», проспект Парковый, 58а (помещение медпункта). Время работы – по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа.

Напомним, самостоятельно привиться могут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией обязательно проводится врачебный осмотр.