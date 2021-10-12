«Два переезда равны одному пожару». За год до 100-летнего юбилея Пермскую галерею хотят выселить во временное здание

Галерея почти 90 лет находится в здании собора. Фото: архив "КП"

7 ноября Пермской художественной галерее исполнится 99 лет. Через год один из крупнейших региональных художественных музеев России будет праздновать вековой юбилей. Вот только где в это время будут находиться музейные сокровища?

«Для скорейшего возобновления богослужений»

Напомним, с 1932 года Пермская галерея располагается в здании кафедрального Спасо-Преображенского собора. После того, как было принято решение о возвращении храма РПЦ, музею пытались найти другое помещение. Под галерею собирались переделать здания сельхозакадемии и ФСБ, ВКИУ и Речной вокзал. Был создан проект строительства музейного здания на месте ДК «Телта».

В итоге здание для галереи было решено построить на Заводе Шпагина. Этой весной краевые власти заключили контракт с генподрядчиком на его строительство. Восемь месяцев давалось на подготовку рабочей документации, два года – на само строительство. Ввести здание галереи в эксплуатацию планировалось в третьем квартале 2023 года.

Но 11 октября во время встречи с губернатором Дмитрием Махониным, на которой обсуждалась подготовка к 300-летию Перми, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что «для скорейшего возобновления богослужений в Спасо-Преображенском соборе необходимо организовать пространство для временного размещения галереи».

В свою очередь Махонин сообщил, что здание под временное размещение галереи уже определено и работы по переезду начнутся в ближайшее время. То есть, не ожидая готовности новой галереи, музей собираются выселить в неприспособленное помещение?

Картины – это не картошка

Старая пословица гласит: «Два переезда равны одному пожару». А именно это и предлагается совершить музею. При том, что переезд уникальных коллекций – это не перевоз различного домашнего скарба. Каждый экспонат нужно бережно упаковать, с соблюдением массы предосторожностей. И картины – не картошка, в обычный подвал не засунешь. Место для «временного хранения» должно обеспечивать необходимые температуру, влажность, безопасность.

Сегодня собрание Пермской художественной галереи насчитывает более 52 000 единиц хранения. В том числе 498 предметов деревянной храмовой скульптуры – пермских богов, более 1200 икон XVI–XX веков. В коллекции живописи – картины Рубенса, Айвазовского, Репина, Шишкина, Брюллова. В фондах музея хранятся предметы из золота и серебра, украшенные жемчугом, драгоценными и полудрагоценными камнями.

Куда это все планируется поместить?

- Сейчас идет работа по подготовке к перемещению части экспонатов Пермской художественной галереи в здание по адресу улица Окулова, 75, - объяснили в краевом Минкульте. - Туда для временного хранения планируют перевезти 2 360 единиц фонда, которые в настоящее время находятся в запасниках и ранее не выставлялись. Перевод фонда позволит более широко развернуть реставрационные работы. Там будет открыта мастерская, где будет проводиться восстановление шедевров, а жители и гости Перми и региона смогут познакомиться с этим процессом и впервые увидеть реставрируемые экспонаты. Планируется, что единицы фонда начнут перевозить для временного размещения на новое место в ноябре, а уже в начале 2022 года их впервые смогут оценить посетители.

Экспозиции галереи останутся на прежнем месте в Спасо-Преображенском соборе.

- У нас идет большая реставрационная кампания, - прокомментировали в галерее. - И реставраторам не хватает места. В здании на Окулова для них устроят новые рабочие места, докупят оборудование, то есть будут созданы гораздо лучшие условия. Туда будет переведена часть фондов, которые требуют особых условий хранения. Для этих экспонатов будут созданы нормативные условия. А главное – у нас пройдет своеобразная «репетиция» переезда. Все это планировалось заранее.

- Экспозиция не переезжает никуда, - еще раз подчеркнула директор галереи Юлия Тавризян. – Готовим к переезду часть экспонатов, которым требуются нормальные условия хранения. Возникла такая необходимость, и администрация пошла нам навстречу. Мы сами нашли помещение, в которое перевезем две с половиной тысячи экспонатов. «Пермских богов» в этом числе нет. И о том, что мы должны срочно освобождать собор, речь пока не идет.